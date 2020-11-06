ГлавнаяНовости

Мостовой: «0 побед наших клубов в 12 матчах — безобразие. Дело не в лимите»

сегодня, 03:02
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы и высказался о неудачном выступлении клубов РПЛ в еврокубках (6 ничьих, 6 поражений).

Не ожидал, что ЦСКА так крупно проиграет. Не сказал бы, что они играли слабо. Первый тайм был равный. Потом бам-бам, пропустили. Трагедии сегодня не увидел никакой. На фоне того, что мы видели днём ранее уж точно.

0 побед в 12 матчах еврокубков — страшный показатель. Это безобразие. Как это исправить? Я, к сожалению, исправить это не могу. Дело не в лимите — это отговорки. У нас сейчас просто такой провальный период, до сих пор живём воспоминаниями чемпионата мира, хотя там сборная всего лишь вышла в 1/4. Надо забыть это всё. Сейчас все двигаются вперёд. Плохо, что мы начинаем привыкать к такому выступлению. Это самое обидное.

Все новости
Бестолковый Эджуке и три гола за девять минут. ЦСКА проиграл «Фейеноорду»
Сегодня, 02:30Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Селюк: «Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет. Так будет лучше»
Сегодня, 02:02 Комментарии4
Ганчаренко: «Во 2-м тайме ЦСКА не очень хорошо смотрелся в центре поля»
Сегодня, 01:48 Комментарии15
Иванов: «„Урал“ намерен биться за победу в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 01:43 Комментарии1
Кучаев: «ЦСКА допустил много ошибок, которые приводили к пропущенным голам»
Сегодня, 01:34 Комментарии5
Малафеев: «Максименко и Кержаков достойны быть вызванными в сборную»
Вчера, 22:26 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Нищеброды просто все ..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100