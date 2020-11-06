Мостовой: «0 побед наших клубов в 12 матчах — безобразие. Дело не в лимите»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы и высказался о неудачном выступлении клубов РПЛ в еврокубках (6 ничьих, 6 поражений).

Не ожидал, что ЦСКА так крупно проиграет. Не сказал бы, что они играли слабо. Первый тайм был равный. Потом бам-бам, пропустили. Трагедии сегодня не увидел никакой. На фоне того, что мы видели днём ранее уж точно.

0 побед в 12 матчах еврокубков — страшный показатель. Это безобразие. Как это исправить? Я, к сожалению, исправить это не могу. Дело не в лимите — это отговорки. У нас сейчас просто такой провальный период, до сих пор живём воспоминаниями чемпионата мира, хотя там сборная всего лишь вышла в 1/4. Надо забыть это всё. Сейчас все двигаются вперёд. Плохо, что мы начинаем привыкать к такому выступлению. Это самое обидное.