Бестолковый Эджуке и три гола за девять минут. ЦСКА проиграл «Фейеноорду»

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сегодня, 02:30

ЦСКА продолжил недобрую традицию российских клубов в нынешних еврокубках, проиграв «Фейеноорду». «Соккер.ру» — о проигрыше лидера чемпионата России.

Обреченность и безнадега – как-то так можно охарактеризовать игру ЦСКА в матче с «Фейеноордом», который не выглядел как непреодолимое испытание для армейцев, взгромоздившихся как раз на первое место в чемпионате России. Но внутренний турнир, видимо, отобрал у команды Виктора Ганчаренко слишком много сил. Очень уж вялыми и невнятными выглядели армейцы на протяжении всего матча.

Экономия несуществующих сил

Поначалу могло показаться, что речь идет об экономии сил и энергии, и всё у Ганчаренко просчитано. Только этим можно было объяснить неторопливое развитие событий в первом тайме. Единичные рывки Эджуке как всегда оказывались бесполезными, Влашич, который по традиции изображал лидера, почему-то участвовал в атаках меньше обычного, а во втором тайме вовсе пропал с радаров. Но к тому времени уже было понятно, что дело не в экономии: у ЦСКА просто реально нет сил, физических и моральных, нет свежести. Поэтому именно в первом тайме, когда игра шла равная, а энергия хоть как-то пульсировала в жилах игроков ЦСКА , следовало делать результат. Но армейцев подвела реализация. К тому же они потеряли из-за травмы Марио Фернандеса, от которого команда очень зависит. На флангах оказались Марадишвили и Зайнутдинов, которых сложно назвать идеальными латералями, если вообще крайними защитниками. Это еще больше сузило диапазон возможностей ЦСКА , и игра превращалась в полнейшее уныние.

Девятиминутка провалов

Тоскливая возня в какой-то общей серой массе продолжалась примерно час игры. Пока «Фейеноорд» не нащупал слабость в опорной зоне ЦСКА . Все три гола, которые голландцы забили за десять минут, пусть и кажутся разными, имеют одинаковую природу и место происхождения – это опорная зона. Началось всё с того, что Марадишвили, прикрывавший Хапса, неудачно прервал пас на него, упал и подарил мяч сопернику, выключив заодно нескольких партнеров по команде. Зайнутдинов, например, оказался очень далеко от опекаемого игрока на фланге, оттуда и последовал прострел, который еще неловко подправил удобно для противника Дивеев перед воротами. Стечение обстоятельств или недоработка сразу в нескольких позициях – судите сами.

Второй гол пришел простым ударом из опорной зоны. И опять можно заметить, как недоработал игрок ЦСКА . На этот раз Дзагоев, перед носом которого Кокчу спокойно получил мяч и прицельно пробил. Обляков пытался подстраховать и пластался перед соперником, но поздно. Зная, что в Нидерландах дальние удары – это хлеб полузащитников, довольно опрометчиво было так вальяжно давать развернуться Кокчу. В эпизоде с третьим голом снова его, кстати, упустили. Опять позволили получить пас в опорной зоне, развернуться. Тем временем два игрока «Фейеноорда» на линии штрафной почему-то оказались против одного центрального защитника и разыграли идеально этот перевес – Гертрейда забил третий мяч. Всё это произошло за девять минут. Дальнейшие потуги ЦСКА не имели смысла.

Обреченность

После трех пропущенных мячей ЦСКА получил уникальную возможность атаковать почти без помех. Надо понимать, что против лидера чемпионата России были не монстры обороны и не гении закрытой игры, что они показали, оформив автогол на ровном месте. Но даже с такой защитой армейцы ничего поделать не могли. «Фейеноорд» просто прикрыл Влашича, и всё. Больше ничего делать не пришлось. И это «Фейеноорд», который в прошлом туре четыре мяча дома пропустил от «Вольфсберга». Больше тут и добавить нечего. Из креатива за всю игру ЦСКА смог предложить не самому уверенному в защите противнику лишь бестолковую беготню Эджуке.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (9) – 10 (4)

«Фейеноорд», не обладая на фоне ЦСКА каким-то выдающимся атакующим потенциалом, сумел оказаться ровно в два раза острее. Голландцы создали больше моментов, они были опаснее и толковее в своих подходах к чужим воротам, чем ЦСКА . Отсюда превосходство по числу ударов почти в два раза. И более чем в два раза превосходство по ударам точным. Чаще других по воротам бил Стевен Бергейс. На его счету аж восемь попыток. У ЦСКА таким «стреляющим» оказался Кучаев, который нанес три удара. У остальных и того меньше. Неугомонный Эджуке пробил всего разок, а традиционный лидер Влашич – дважды.

Владение мячом (точность передач): 52% (85%) — 48% (83%)

У обеих команд примерно равные показатели в части распоряжения мячом. Чуть точнее были голландцы, чуть больше они владели мячом, что можно списать на их хозяйский статус, по которому всё обязывало их действовать первым номером. Но преимущество «Фейеноорда» большую часть матча было даже более ощутимым. Это в конце он дал возможность ЦСКА чаще распоряжаться мячом, перейдя в оборону. В целом же ни одна из команд не претендовала на то, чтобы непременно владеть мячом и территорией. Поэтому цифры оказались сбалансированными. Даже количество совершенных успешных передач не сильно разнится. У ЦСКА их 403, а у «Фейеноорда» — 430.

Обводки (фолы): 7 (11) – 19 (14)

Игроки ЦСКА чаще нарушали правила, хотя перевес не такой уж очевидный. И в целом стандарты и нарушения в этом матче не играли ключевой роли, соперники неважно использовали стандартные положения. Это скорее сказывалось на ритме игры. А вот обводки оказались важным компонентом. Перевес ЦСКА в нем выглядит странным, но это лишь доказательство отсутствия эффективного командного взаимодействия. Там, где «Фейеноорд» применял комбинационный подход, у ЦСКА находился кто-то, примеряющий на себя звание героя и пытавшийся спасти всё в одиночку. Конечно, не получалось.

Чаще других этим занимался Эджуке, который совершил аж десять обводок, но эффективность его рывков оказалась крайне низкой. Он не понимает зачастую, куда бежит и для чего бежит, не видит партнеров, не видит продолжения атаки и вообще возможности ее комбинационного развития. Это большая беда для ЦСКА , которому необходимо срочно направить талант Эджуке, заключающийся в скорости, в нужное русло. Иначе армейцы получат простого бегунка, от которого вскоре придется избавляться.

Слова

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

В первом тайме шла игра атака на атаку. Но нам не хватило завершения. Во втором тайме позволяли сопернику работать с мячом в центре поля. И соперник этим воспользовался. Может, нужно было больше работать по флангам, растягивать, но сказалось то, что у нас на краях играли непрофильные защитники.

Константин Кучаев (полузащитник ЦСКА ):

Можно скидывать всё на функциональную подготовку. Но всё равно многое не получилось. Много опасных подходов мы не довели до завершающей стадии. Неправильно говорить, что не хватило функциональной подготовки. Сыграли не лучшим образом.