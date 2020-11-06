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Селюк: «Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет. Так будет лучше»

сегодня, 02:02
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения ЦСКА от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в своём твиттере выразил мнение, что московскому клубу стоит расстаться с главным тренером Виктором Ганчаренко.

На сколько ещё надо купить игроков ЦСКА, чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть? В этой группе ЦСКА должен был быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф. Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Лучший тренер октября, ёпта...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:25
Вот тут я согласен...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:06
Пора , пора домой.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:05, ред.
ЦСКА нужно продолжать бороться до последнего тура, а коней на переправе не меняют. Удачи
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