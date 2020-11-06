Селюк: «Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет. Так будет лучше»

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения ЦСКА от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в своём твиттере выразил мнение, что московскому клубу стоит расстаться с главным тренером .

На сколько ещё надо купить игроков ЦСКА , чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть? В этой группе ЦСКА должен был быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф. Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше.