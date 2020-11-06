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Сигурдссон: «ЦСКА, несомненно, разочарован. У нас такая классная команда»

сегодня, 04:22
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал гостевое поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы, несомненно, разочарованы результатом. Хотели одержать здесь первую победу, но не вышло. Нужно было играть лучше. У нас было несколько моментов, но мы не использовали их так, как хотелось бы, в отличие от соперника. «Фейеноорд» — хорошая команда.

Они забили три мяча за очень короткий отрезок и убили игру. Такого происходить не должно, ведь у нас такая классная команда. Мы должны изучить этот матч и посмотреть, что же произошло.

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:55
А ВЫ прям фиерите в Европе и даже Ротор с Химками без судей надрать не можете....
112910415
112910415
сегодня в 12:51
такой вот класс (
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 11:32
Да у вас как раз сброд нонеймов чуть ли не страшнее Фейеноорда. Там хоть Фер, Бергхюйс, Нарсинг, Йоргенсен. У коней тупо шобла с улицы, даже когда в это окно бахнули аж под 30 лимонов на трансферы, то набрали всякий аргентинский нулячий мусор. Всё равно все бабки на судей пущены, как обычно, даже те уже не тащат.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:39, ред.
А "флагман" не огребает в Европе?)))))

После трёх туров еле, еле набрали одно очко и это с Брюгге и коронавирусным Лацио.
makkie
makkie
сегодня в 09:35
У вас классный Влашич - на этом, пожалуй и всё.
Уйдет Влашич, и всё развалится.
Antikony
Antikony
сегодня в 09:15
Как такая убогая команда может лидировать в чемпионате?
Альфи
Альфи
сегодня в 09:03
... особенно тренер...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:53
Команда, но не коллектив.
К вам нужно прислать Дзюбу, чтобы он провел тимбилдинг. Так скажем, для сплочения коллектива.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:51
Знатно обделались,надо исправлять!
Ваша совесть
Ваша совесть
сегодня в 07:36
На сегодняшний день классных команд в РПЛ нет! Есть самобытные клубы типа Краснодара и Ростова. Московские и Питерский клуб занимаются выкачиванием денег из гос корпораций и их отмыванием, а суета с академиями, школами, брифингами и задачами, для отвода глаз!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:33
Все время обещают исправиться, а толку ноль.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 07:29
Классная конечно,только вот класс очень низкий.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:08
Зачем раздражать людей словами классная команда, разочарованы, всё херня вот Фейеноорд точно классная команда, кстати, они в прошлом туре влетели Вольфсбергу аж 1:4.
Mangur
Mangur
сегодня в 06:12
Бестолково играли, предсказуемо прлиграли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:55
Классная только для РПЛ, , Ротор с Химками драть. В Европе больше огребаете ..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 05:47
Кто вам сказал что у вас класс, у вас бей беги и дальние удары влашича
Gahi
Gahi
сегодня в 04:56
Наверное сегодня был тот день для ЦСКА когда нужно пройти через испытания и двигаться дальше. Удачи
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