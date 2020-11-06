Сигурдссон: «ЦСКА, несомненно, разочарован. У нас такая классная команда»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал гостевое поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Мы, несомненно, разочарованы результатом. Хотели одержать здесь первую победу, но не вышло. Нужно было играть лучше. У нас было несколько моментов, но мы не использовали их так, как хотелось бы, в отличие от соперника. «Фейеноорд» — хорошая команда.
Они забили три мяча за очень короткий отрезок и убили игру. Такого происходить не должно, ведь у нас такая классная команда. Мы должны изучить этот матч и посмотреть, что же произошло.
После трёх туров еле, еле набрали одно очко и это с Брюгге и коронавирусным Лацио.
После трёх туров еле, еле набрали одно очко и это с Брюгге и коронавирусным Лацио.
Уйдет Влашич, и всё развалится.
Уйдет Влашич, и всё развалится.
К вам нужно прислать Дзюбу, чтобы он провел тимбилдинг. Так скажем, для сплочения коллектива.
К вам нужно прислать Дзюбу, чтобы он провел тимбилдинг. Так скажем, для сплочения коллектива.