Сигурдссон: «ЦСКА, несомненно, разочарован. У нас такая классная команда»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал гостевое поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы, несомненно, разочарованы результатом. Хотели одержать здесь первую победу, но не вышло. Нужно было играть лучше. У нас было несколько моментов, но мы не использовали их так, как хотелось бы, в отличие от соперника. «Фейеноорд» — хорошая команда.

Они забили три мяча за очень короткий отрезок и убили игру. Такого происходить не должно, ведь у нас такая классная команда. Мы должны изучить этот матч и посмотреть, что же произошло.