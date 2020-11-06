Масалитин: «Можно сказать, что ЦСКА проиграл сам себе»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

В первом тайме Влашич проявлял мастерство, Эджуке помогал своей активностью, которая ни к чему хорошему не привела. Потом «армейцы» отдали инициативу, «Фейеноорд» почувствовал, что им дают играть, у них появилась уверенность. Уже в конце первого тайма могли открыть счёт. Перевод Марадишвили на правый фланг в нашем чемпионате проходит спокойно, сейчас же это доставило проблем обороне ЦСКА . Естественно, парень просто растерялся.

Можно сказать, что ЦСКА проиграл сам себе. Не было уверенности, заряженности. Ставка была сделана на Сигурдссона, который должен был заставлять ошибаться защитников «Фейеноорда», но это не сыграло. Футболист провёл слабую игру. Вышел Чалов, начал принимать мячи, разыгрывать их. Он должен врываться вперёд и забивать голы. Для принятия и разыгрывания есть тот же Дзагоев, Влашич.