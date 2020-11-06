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Масалитин: «Можно сказать, что ЦСКА проиграл сам себе»

сегодня, 11:49
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

В первом тайме Влашич проявлял мастерство, Эджуке помогал своей активностью, которая ни к чему хорошему не привела. Потом «армейцы» отдали инициативу, «Фейеноорд» почувствовал, что им дают играть, у них появилась уверенность. Уже в конце первого тайма могли открыть счёт. Перевод Марадишвили на правый фланг в нашем чемпионате проходит спокойно, сейчас же это доставило проблем обороне ЦСКА. Естественно, парень просто растерялся.

Можно сказать, что ЦСКА проиграл сам себе. Не было уверенности, заряженности. Ставка была сделана на Сигурдссона, который должен был заставлять ошибаться защитников «Фейеноорда», но это не сыграло. Футболист провёл слабую игру. Вышел Чалов, начал принимать мячи, разыгрывать их. Он должен врываться вперёд и забивать голы. Для принятия и разыгрывания есть тот же Дзагоев, Влашич.

Это просто наш футбол, наш уровень. Кто-то кричит, что это позор? В том году все клубы вылетели из еврокубков, не было позора? Ну, кто-то может попасть в евровесну. Наш футбол надо полностью перестраивать. А теоретические шансы ЦСКА на выход из группы есть, ими надо воспользоваться.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:03
Сказалась физическая усталость основы, без свежести в головах нет её и в ногах.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:56
Дожили до ручки - радуемся даже тому, что у армейцев остались теоретические шансы на выход из группы ( см. В.Масалитин ).
112910415
112910415
сегодня в 13:19
ну, можно и так сказать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:11
Шансы есть,фарта нет!
xxx82
xxx82
сегодня в 12:55
Надо видеть положительные моменты !!! Выход из группы с четвертого места, и как следствие можно сконцентрироваться на чемпионате, и бороться за чемпионство !!! Ну и даст бог начинать следующий год еврокубков в Лиге Чемпионов с новым ТРЕНЕРОМ !!!
viv
viv ответ Metisa (раскрыть)
сегодня в 12:34
А кто из российских команд не позориться в еврокубках?
Footbolista
Footbolista ответ Великолепный (раскрыть)
сегодня в 12:29
Без поражений ЦСКА не будет первым?)...а с поражениями первым стать невозможно...круг замкнулся...кони ходят по кругу...
Metisa
Metisa
сегодня в 12:23
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Великолепный (раскрыть)
    сегодня в 12:13
    "так что причин поражения много",а получилось у Вити как всегда.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:12, ред.
    Наш футбол "прогрессирует" в целом,как и отдельные его части.Только формы отмывания бюджетных средств различного вида множатся и совершенствуются,но кого это из наших "серых котов" волнует???
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 12:11
    Соглашусь с Бубновым, который сказал что с точки зрения международного опыта ЦСКА все ещё слишком молодая команда.
    Голы совсем не вытекали из логики матча. Первый стал следствием неудачного падения Марадишвили, после которого голландцы всё здорово разыграли. Второй шикарный удар из-за пределов штрафной, что в целом стечение обстоятельств. А в третьем была красивая комбинация, но, похоже, с положением вне игры, и тут VAR не мог помочь, так его просто не было. Плюс травма ведущего защитника Фернандеса из за которой пришлось перестраивать рисунок игры. Так что причин поражению много, но без поражений не бывает побед. Ждём в следующем туре Фейеноорд в гости в Москву. И удачи Армейцам в следующих играх ЛЕ, она точно не помешает.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 12:07
    При Ганчаренке Сигурдсон сильно деградировал , Энджуки ждет та же участь.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 11:56
    С такой группы нужно выходить на одной ноге, но увы это уровень Российского футбола
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    сегодня в 11:52
    Можно и так сказать.
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