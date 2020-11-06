Масалитин: «Можно сказать, что ЦСКА проиграл сам себе»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).
В первом тайме Влашич проявлял мастерство, Эджуке помогал своей активностью, которая ни к чему хорошему не привела. Потом «армейцы» отдали инициативу, «Фейеноорд» почувствовал, что им дают играть, у них появилась уверенность. Уже в конце первого тайма могли открыть счёт. Перевод Марадишвили на правый фланг в нашем чемпионате проходит спокойно, сейчас же это доставило проблем обороне ЦСКА. Естественно, парень просто растерялся.
Можно сказать, что ЦСКА проиграл сам себе. Не было уверенности, заряженности. Ставка была сделана на Сигурдссона, который должен был заставлять ошибаться защитников «Фейеноорда», но это не сыграло. Футболист провёл слабую игру. Вышел Чалов, начал принимать мячи, разыгрывать их. Он должен врываться вперёд и забивать голы. Для принятия и разыгрывания есть тот же Дзагоев, Влашич.
Это просто наш футбол, наш уровень. Кто-то кричит, что это позор? В том году все клубы вылетели из еврокубков, не было позора? Ну, кто-то может попасть в евровесну. Наш футбол надо полностью перестраивать. А теоретические шансы ЦСКА на выход из группы есть, ими надо воспользоваться.
Голы совсем не вытекали из логики матча. Первый стал следствием неудачного падения Марадишвили, после которого голландцы всё здорово разыграли. Второй шикарный удар из-за пределов штрафной, что в целом стечение обстоятельств. А в третьем была красивая комбинация, но, похоже, с положением вне игры, и тут VAR не мог помочь, так его просто не было. Плюс травма ведущего защитника Фернандеса из за которой пришлось перестраивать рисунок игры. Так что причин поражению много, но без поражений не бывает побед. Ждём в следующем туре Фейеноорд в гости в Москву. И удачи Армейцам в следующих играх ЛЕ, она точно не помешает.
Голы совсем не вытекали из логики матча. Первый стал следствием неудачного падения Марадишвили, после которого голландцы всё здорово разыграли. Второй шикарный удар из-за пределов штрафной, что в целом стечение обстоятельств. А в третьем была красивая комбинация, но, похоже, с положением вне игры, и тут VAR не мог помочь, так его просто не было. Плюс травма ведущего защитника Фернандеса из за которой пришлось перестраивать рисунок игры. Так что причин поражению много, но без поражений не бывает побед. Ждём в следующем туре Фейеноорд в гости в Москву. И удачи Армейцам в следующих играх ЛЕ, она точно не помешает.