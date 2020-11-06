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Грушевский: «Поражение ЦСКА неприятное, но заслуженное»

сегодня, 11:27
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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

Не могу сказать, что всю ночь не мог спать из-за эйфории и смаковал игру своей любимой команды. Надо признать, что негативным был и результат, и игра. К примеру, в матче против «Динамо» Загреб можно говорить, что мы упустили хорошие шансы и могли рассчитывать на победу. Конечно же, я расстроен, но отчаяния нет. Надо переключаться на матч против «Ростова» и верить, что в ЛЕ удастся поправить ситуацию и выйти из группы.

Поражение неприятное, но заслуженное. На мой взгляд, два из трёх голов были забиты из офсайда. Конечно, это не отменяет негативного восприятия самой игры. Удивляет, что ЛЕ проходит без VAR. Но матч ЦСКА провалил, это объективно. Безусловно, первый гол вдохновил «Фейеноорд». Надо похвалить голландцев и Адвоката. Это яростная и правильная команда. После забитого мяча не пошли назад, а забили ещё. «Фейеноорд» заслужил победу. Но российский футбол отнюдь не безнадёжен, у нас подрастают свои молодые дарования.

Также на игре сказался и фактор замены Фернандеса. Очень надеюсь, что травма не заставит пропустить несколько недель. Один из факторов бесстрастной игры ЦСКА — пустой стадион. Надо быть «Баварией», чтобы на пустом стадионе показывать феерическую игру. Куража в игре вчера не было совсем.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:29
А мне откровенно не понравилась игра ЦСКА. Почему играли по большому счету НЕ через Влашича, а через абсолютно сырого Эджуке, который не понимает, что нужно делать с мячом , протащив его через все поле, а далее, если мяч не потерян а отпасован партнеру идет отыгрыш через всю команду до Акинфеева... Это что за игра такая?
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 14:18
Как по мне, просто берут и сливают ЛЕ, типа выиграют ЧР и выйдут в ЛЧ.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:32
Фейеноорд сыграл ровно так как должен быть играть Краснодар, забили гол, ЦСКА поплыл почуяли кровь и пошли довивать обескураженного соперника, что плять за тактика такая прижиматься к воротам и играть на удержание, эти постоянные перепасовки в штрафной, перекатывания и забросы на Влашича? Что они хотят с такой игрой?
112910415
112910415
сегодня в 13:15
заслуженное, но неприятное
мангo
мангo
сегодня в 12:28
Как то без юморка он совсем приуныл
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:17
То что проиграли во втором тайме заслуженно спору нет, при равной игре в первом тайме. Могли ли и во втором тайме также сыграть надёжно? Все может быть, если бы не голы которые совсем не вытекали из логики матча. Первый стал следствием неудачного падения Марадишвили, после которого голландцы всё здорово разыграли. Второй шикарный удар из-за пределов штрафной, что в целом стечение обстоятельств. А в третьем была красивая комбинация, но, похоже, с положением вне игры, и тут VAR не мог помочь, так его просто не было. Плюс травма ведущего защитника Фернандеса из за которой пришлось перестраивать рисунок игры. Так что причин поражению много, но без поражений не бывает побед. Ждём в следующем туре Фейеноорд в гости в Москву. И удачи Армейцам в следующих играх ЛЕ, она точно не помешает.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:44, ред.
Вечный "правильный говорун",лучше расскажи про своего другана,он ещё не уехал зализывать раны в Белоруссию??? Я после первого гола выключил телевизор и лёг спать,ибо ясно было,что ни игры,ни результата ждать не приходится.Витя ещё раз утвердил мнение о себе :Он не может выигрывать ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ матчи,а способен удивлять там,где уже ничего не светит(как в матчах с "Реалом").Ведь и с "Арсеналом" всё было "на тоненького" и в конце матча могли получить ничейку.Ну и традиционный провал ЦСКА последнего времени в ноябре начат,судя по всему.Как их там готовят-хрен знает.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:28
В первом тайме держались как-то
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