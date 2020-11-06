Грушевский: «Поражение ЦСКА неприятное, но заслуженное»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

Не могу сказать, что всю ночь не мог спать из-за эйфории и смаковал игру своей любимой команды. Надо признать, что негативным был и результат, и игра. К примеру, в матче против «Динамо» Загреб можно говорить, что мы упустили хорошие шансы и могли рассчитывать на победу. Конечно же, я расстроен, но отчаяния нет. Надо переключаться на матч против «Ростова» и верить, что в ЛЕ удастся поправить ситуацию и выйти из группы.

Поражение неприятное, но заслуженное. На мой взгляд, два из трёх голов были забиты из офсайда. Конечно, это не отменяет негативного восприятия самой игры. Удивляет, что ЛЕ проходит без VAR . Но матч ЦСКА провалил, это объективно. Безусловно, первый гол вдохновил «Фейеноорд». Надо похвалить голландцев и Адвоката. Это яростная и правильная команда. После забитого мяча не пошли назад, а забили ещё. «Фейеноорд» заслужил победу. Но российский футбол отнюдь не безнадёжен, у нас подрастают свои молодые дарования.