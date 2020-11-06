«Это позор», — Уткин об игре «Краснодара» в Лиге чемпионов

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал игру «Краснодара» после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Стоило назваться быками, чтобы поехать в Севилью. Это мировая столица корриды. Мы увидели, как быки приезжают в Севилью и у них есть определённые шансы против местного тореадора. Бык даже может вести в счёте, но в конце концов он превращается в стейки, а в самом конце – и в холодец.

2:1 после первого тайма, численное преимущество. Но ведь дальше происходит совершенно невероятное. «Краснодар» отступает к своим воротам, и в этом кто-то усматривает трусость, незрелость или робость. Друзья мои, это не трусость, это просто идиотизм. Есть такая поговорка: «Доверь козлу капусту». В этом отношении быки оказались значительно хуже козлов. Козлы-то не виноваты, им доверили – они жрут. Козлами в данном случае была «Севилья». А быки сами превратились в капусту! Ну как же можно испанской команде отдавать мяч?! В данном случае это глобальное непонимание, где ты находишься. А «Краснодару» мы готовы простить любые ошибки в Лиге чемпионов только в одном случае – если он понимает, где находится, и делает выводы и учится на своих ошибках, пусть даже и на грубых. Но то, что было в матче с «Севильей», не ошибка, а отсутствие действия, пустое место на том месте, где должны приниматься решения. Я не нахожу этому объяснения. Это позор.