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«Это позор», — Уткин об игре «Краснодара» в Лиге чемпионов

сегодня, 11:04
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал игру «Краснодара» после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Стоило назваться быками, чтобы поехать в Севилью. Это мировая столица корриды. Мы увидели, как быки приезжают в Севилью и у них есть определённые шансы против местного тореадора. Бык даже может вести в счёте, но в конце концов он превращается в стейки, а в самом конце – и в холодец.

2:1 после первого тайма, численное преимущество. Но ведь дальше происходит совершенно невероятное. «Краснодар» отступает к своим воротам, и в этом кто-то усматривает трусость, незрелость или робость. Друзья мои, это не трусость, это просто идиотизм. Есть такая поговорка: «Доверь козлу капусту». В этом отношении быки оказались значительно хуже козлов. Козлы-то не виноваты, им доверили – они жрут. Козлами в данном случае была «Севилья». А быки сами превратились в капусту! Ну как же можно испанской команде отдавать мяч?! В данном случае это глобальное непонимание, где ты находишься. А «Краснодару» мы готовы простить любые ошибки в Лиге чемпионов только в одном случае – если он понимает, где находится, и делает выводы и учится на своих ошибках, пусть даже и на грубых. Но то, что было в матче с «Севильей», не ошибка, а отсутствие действия, пустое место на том месте, где должны приниматься решения. Я не нахожу этому объяснения. Это позор.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 13:18
С этим трудно не согласиться, позорище!
112910415
112910415
сегодня в 13:13
это было ужасно
да ещё Кайо
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:13
Да уж, затряслись поджилки у быков после первого тайма и они не поверили в то, что можно хоть какие-то очки увезти из Испании!
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 13:12
Безбородовщина раскинула свои транснациональные сети. Федун проплатил чтобы опозорить конкурентов на международном рынке)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:24
Только Локо в еврокубках марку держит, остальные как будто в первый раз играть вышли
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 11:55
Прав, это ппц. Удерживать 2-1 с Севильей, на отбой, в большинстве. Ухах
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 11:54
Уткин конечно трепаться любит, но здесь всё по делу сказал
Краснодар опозорился по полной, играя с находящейся далеко не в лучшей форме Севильей, которую не слабо так трясет, ведя в счете и имеет численный перевес, отсиживаясь трусливо в обороне
Этим они напомнили мне игрочишек с тарасовки, которые кроме как позориться ничего больше не умеют
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:42
Насчёт корриды и быков Уткин чётко подметил
Дачник 239
Дачник 239
сегодня в 11:40
Уткин прав, 12 матчей в еврокубках-0 побед! Это не позор?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:36, ред.
лучше бы не наваса удалили, а кайо. тогда может в ничейку бы сгоняли) а если бы и проиграли, то ни так позорно было бы)
тогда и после матча другой был бы разговор:
- Шапи, это Володька. вы молодцы, в меньшинстве бились против севильи, просто не дотерпели
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:36
Позор был после 40-й минуты, а до этого фурор.
Loko57
Loko57
сегодня в 11:35
Абсолютно верное высказывание.
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 11:30
Там не козлы, а бараны. Стать в защиту, да ещё и в заведомо дырявую, имея преимущество не только в счёте, но и в численности игроков - это способны только бараны.
particular
particular ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 11:29
Соглашусь...
Особенно, что были некоторые ожидания чьего-то неожиданного успеха... Однако, на выходе - разочарование... Которое усугубляется пониманием того, что случившееся - это не единичные случайности, а проявление коллективного бессилия и безнадёги...
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 11:25, ред.
Безбородовщина)...
Raamtvall
Raamtvall ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 11:25
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:24
    Хотя Уткин и прав, но за козлов придётся ответить.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 11:23
    Можно подумать, игра Зенита или ЦСКА другим словом характеризуется. Облажались все, кроме Локомотива, от которого как раз изначально ничего не ждали, учитывая уровень соперников в группе. Но нет, против топ-клубов как раз железнодорожники держатся, а вот более слабым влетают все.
    Слова Уткина - это вообще весь российский футбол, к сожалению.
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:09
    Мнение Уткина не разделяю
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:08
    краснодар сами не ожидали, что смогут так быстро 2 мяча забить и уже в перерыве отмечать начали наверно)
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:08
    Тут все по делу - позорище!
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