Прядкин: «РПЛ не заинтересована в создании европейской Суперлиги»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что лига не заинтересована в создании нового европейского клубного турнира, в котором участвовали бы ведущие клубы Европы.

Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов — около десятка их, не более того — выше интересов всех национальных чемпионатов, национальных лиг. По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете прекрасно, что даже наши клубы, которые занимают первые позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу.