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Прядкин: «РПЛ не заинтересована в создании европейской Суперлиги»

сегодня, 09:06

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что лига не заинтересована в создании нового европейского клубного турнира, в котором участвовали бы ведущие клубы Европы.

Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов — около десятка их, не более того — выше интересов всех национальных чемпионатов, национальных лиг. По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете прекрасно, что даже наши клубы, которые занимают первые позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:55
мы чужие на этом празднике жизни
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:58
Президент РПЛ прав: богатые станут богаче, бедные - беднее. Здравое зерно в его рассуждениях. Представьте себе, что эти 12 клубов будут играть только между собой - какая посещаемость, какие прибыли от трансляций ! Другим командам в этом случае уготована роль бедных родственников из-за отсутствия зрителей на трибунах и у телевизоров в случае матчей, допустим, между " Спартаком" и любой другой командой не из ТОП-списка. Вот что г-н Прядкин имел в виду, когда высказывал своё мнение. И с ним здесь можно согласиться.
berda2003
berda2003
сегодня в 10:36
тряпкин, не льсти себе, кто тебя спрашивать будет?
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:07
Комментарий ни к чему. Это как если Рогозин начнет рассуждать о изучении Роскосмосом Меркурия.
memphis
memphis
сегодня в 09:47
В УЕФА заявили, что не заинтересованы в игре клубов РПЛ в еврокубках, т.к. даже букмекеры не заоабатывают...
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 09:44
конечно.. вам даже ЛЧ не нужна. Приятно наверное лежать в своей грязи и получать бабки . Так убить наш футбол за 10 лет надо было постараться.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 09:44
Не согласны они
Кто вас возьмет то туда
Если только в качестве кормушки
Галицкий денег пожалеет
Федун далеко не главный в Спартаке
А Миллер всегда сидел на шее у народа
Путин на это бабла не даст
А без государства - Зенит............
Ну вы знаете историю зенита без газпрома
ДСА
ДСА
сегодня в 09:32
Если туда не берут, то и интереса нет.
particular
particular
сегодня в 09:17
Нашего мнения в этом вопросе никто не спросит... Супер -это не наш уровень... К нам скоро клубы Кипра и Гибралтара будут за гостевыми победами приезжать...

Был недоволен нашими клубами... Вчера огорчил ЦСКА... Это точно не супер....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:16
Тебя забыли спросить ! Сейчас при попадании в еврокубки платят не плохие деньги ,а так как вы эти денежки очень любите ,то это лишит вас кормушки . Тырить неоткуда будет -вот и волнуетесь . А если вас лишить денег ,то может тогда начнёте вплотную нашим футболом заниматься !!!!! Не заинтересованы они видите ли ! )))
Aris
Aris
сегодня в 09:14
Как же он далек от футбола! Ведущие клубы хотят избавиться от халявщиков и не тратить время на поездки, в том числе и Россию. Средняя статистика 2020 года: 12 матчей и О побед! Уж лучше поехать в Андорру или Сан Марино.....
LOpp
LOpp
сегодня в 09:13
если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом.


А разве в нашей стране не так?
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 09:12
Какая вам супер лига. В ЛЧ ЛЕ норм играете спасибо.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:10
Конечно не заинтересованы
Мы даже и не сомневаемся
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:10
Лимит убери, мы футбол хотим смотреть а не чаловых
beefs
beefs
сегодня в 09:08
а что вам там делать, и там хотите на халяву заработать, трудиться надо...
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