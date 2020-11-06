Ярошик: «Поражение ЦСКА от „Фейеноорда“ — ещё не трагедия»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

Поражение ЦСКА — ещё не трагедия. Хотя, конечно, приятного мало. После игры с «Вольфсбергом» мы говорили: «Ничего страшного не произошло», так же было после встречи с загребским «Динамо». Но даже после сегодняшнего поражения я могу повторить эти слова. Слава богу, что в группе для «армейцев» дела складываются удачно, ведь отрыв от первого места всего три очка. Сразу после жеребьёвки сказал, что группа очень ровная — так и случилось.

Ни в коем случае не стоит унывать. Нужно продолжать делать свою работу. Проигрывать никто не хочет, но без поражений футбол попросту не может существовать. Игра была равная, но травма Фернандеса внесла коррективы. ЦСКА лучше смотрелся во втором тайме, но пропустил первый, а затем ещё два мяча залетело.