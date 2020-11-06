ГлавнаяНовости

Ярошик: «Поражение ЦСКА от „Фейеноорда“ — ещё не трагедия»

сегодня, 09:17
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

Поражение ЦСКА — ещё не трагедия. Хотя, конечно, приятного мало. После игры с «Вольфсбергом» мы говорили: «Ничего страшного не произошло», так же было после встречи с загребским «Динамо». Но даже после сегодняшнего поражения я могу повторить эти слова. Слава богу, что в группе для «армейцев» дела складываются удачно, ведь отрыв от первого места всего три очка. Сразу после жеребьёвки сказал, что группа очень ровная — так и случилось.

Ни в коем случае не стоит унывать. Нужно продолжать делать свою работу. Проигрывать никто не хочет, но без поражений футбол попросту не может существовать. Игра была равная, но травма Фернандеса внесла коррективы. ЦСКА лучше смотрелся во втором тайме, но пропустил первый, а затем ещё два мяча залетело.

Следующая игра с «Фейеноордом» будет самой важной на групповом этапе. Именно от неё зависит, выйдут красно-синие в плей-офф. Сегодня голландцы выиграли, а в конце ноября, надеюсь, победа будет за нами. Всё ещё верю, что ЦСКА выйдет из группы.

Все новости
Флик: «У „Боруссии“ Дортмунд одна из лучших линий обороны в Бундеслиге»
Сегодня, 14:07 Комментарии0
Лаудруп: «Не верю, что Эриксен тактически не подходит „Интеру“»
Сегодня, 13:58 Комментарии3
Кьер: «Мы проиграли, но катастрофы не произошло»
Сегодня, 13:38 Комментарии4
Кейн: «Время, проведённое в „Лестере“, было самым тяжелым в моей карьере»
Сегодня, 11:52 Комментарии2
Лэмпард: «Я очень доволен Абрахамом»
Сегодня, 10:25 Комментарии4
Алвес: «Дать совет Десту? Он очень простой: пасуй Месси»
Сегодня, 07:58 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:58
это почти успех
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:04
который год подряд уже цска, да и основные наши клубы с позором вылетают и всегда найдётся какой-нибудь орлов или ещё какой псевдоэксперт и оправдает фразой "решили сосредоточиться на рфпл". видимо чтобы занять место повыше и попасть в ЕК, из которых потом слиться чтобы занять место повыше и попасть в ЕК, из которых потом слиться чтобы...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:57
Первый тайм играли неплохо, хотя и скоростей не было. Проиграли Фейеноорду по делу во втором тайме, подвела травма Фернандеса, итак не хватка защитников пять человек в лазарете, а тут ещё приходится Зайнутдинова отправлять на фланг обороны.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:53
"Поражение ЦСКА - еще не трагедия" Это лидер РПЛ, другие команды (кроме Локомотива) сыграли не лучше. Нет, это трагедия и далеко не оптимистическая.
"Отрыв от 1 места три очка" Пугает не отрыв, а качество игры.
"Без поражений футбол существовать не может". Как и без побед. Таковые отсутствуют.
"ЦСКА лучше смотрелся во втором тайма" Только по сравнению с ЦСКА в первом тайме. Но там не то что футбола, даже ногамяча не было. Счет на табло.
"Следующая игра будет самой важной" Мнение перетечет в фразу: "А теперь можно сосредоточится на чемпионате"
"ЦСКА выйдет из группы" Оснований так считать нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:34
Ещё нет, но уже почти.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:24
Это *опа полная...
Kud17rap
Kud17rap
сегодня в 10:23
Чалова после этого матча однозначно заберут в Ювентус.
Pajagel
Pajagel
сегодня в 10:21
Зачем ЦСКА вообще в еврокубках? Который год.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:15
Если гуталинщик в ЦСКА игрок первого состава то это трагедия. Такого черта в Премьер лиге я не видел никогда.
Antikony
Antikony
сегодня в 10:08
Трагедия, когда такая команда лидирует в чемпионате.
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 10:07
Не 5-0 же проиграли, так что все еще впереди, рекорд Лудогорца скоро будет побит.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:00
Поражение само по себе трагедия.
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
сегодня в 09:44
Еще не трагедия-но уже близко к ней.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:33, ред.
Прав Ярошик.
Трагедия это когда в квалификации еврокубков не могут пройти как Спартак, Динамо, Ростов. И ноль очков приносят в копилку нашей страны.
beefs
beefs
сегодня в 09:28
ну успокоил, сразу стало легче...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:25
Ярошик: «Поражение ЦСКА от „Фейеноорда“ — ещё не трагедия»

Оформим как драму...)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100