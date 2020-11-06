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Алвес: «Дать совет Десту? Он очень простой: пасуй Месси»

сегодня, 07:58

Экс-игрок «Барселоны» Даниэль Алвес дал совет нынешнему правому защитнику команды Сержиньо Десту, который взял в каталонском клубе бывший номер 37-летнего бразильца.

Если нужно дать Десту совет, то он очень простой: пасуй мяч Месси.

У Сержиньо Деста много качеств, и у него есть шанс преуспеть в «Барселоне». Но я не люблю проводить сравнения. Я уже проходил это с Кафу... эти сравнения не имеют смысла.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 12:21
проще так "падай,а месси с точки пробьет"
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 12:11
дать Десту совет, то он очень простой: пасуй мяч Месси
_____________

По моему, Алвес до сих не простил Барселону.
Groove000
Groove000
сегодня в 09:03
Это наихудший совет, который вообще можно дать молодому игроку. Типа, не думай сам - отдай пас🤦‍♂️
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:58
Сейчас пасы Месси только улучшают его личную статистику. Трофеев нет.
Legend 6
Legend 6 ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 08:50
Кто-то по контракту за большие деньги пасует на Месси, а кто-то с дивана корчит из себя специалиста за бесплатно.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 08:16, ред.
трудно остаться оригиналом когда пас на Месси в контракте прописан
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:05
Действительно просто)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:02
Дай пас Месси, лн решит...
beefs
beefs
сегодня в 08:01
а он пусть разбирается...
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