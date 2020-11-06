Алвес: «Дать совет Десту? Он очень простой: пасуй Месси»

Экс-игрок «Барселоны» дал совет нынешнему правому защитнику команды , который взял в каталонском клубе бывший номер 37-летнего бразильца.

Если нужно дать Десту совет, то он очень простой: пасуй мяч Месси.

У Сержиньо Деста много качеств, и у него есть шанс преуспеть в «Барселоне». Но я не люблю проводить сравнения. Я уже проходил это с Кафу... эти сравнения не имеют смысла.