Кейн: «Время, проведённое в „Лестере“, было самым тяжелым в моей карьере»

Нападающий «Тоттенхэма» сомневался, что сможет добиться успеха в футболе, когда выступал за «Лестер».

Зимой 2013 года Кейн отправился в аренду в «Лестер», который тогда выступал в Чемпионшипе. Харри провёл 15 матчей в составе «лисов», отметившись двумя забитыми голами.

Время, проведённое в «Лестере», было самым тяжелым в моей карьере. Я почти не выходил на поле. Когда вы в молодости не получаете игровую практику, вы задаетесь вопросом, будете ли вы когда-нибудь играть за «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов?

Тяжелая работа и вера привели меня сюда. Всё произошло очень быстро, потому что мне казалось, что только вчера я сидел на скамейке запасных в «Лестере». Но всё происходит быстро, так что вам просто нужно наслаждаться этим и извлекать из этого времени максимум пользы.