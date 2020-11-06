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Кейн: «Время, проведённое в „Лестере“, было самым тяжелым в моей карьере»

сегодня, 11:52

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн сомневался, что сможет добиться успеха в футболе, когда выступал за «Лестер».

Зимой 2013 года Кейн отправился в аренду в «Лестер», который тогда выступал в Чемпионшипе. Харри провёл 15 матчей в составе «лисов», отметившись двумя забитыми голами.

Время, проведённое в «Лестере», было самым тяжелым в моей карьере. Я почти не выходил на поле. Когда вы в молодости не получаете игровую практику, вы задаетесь вопросом, будете ли вы когда-нибудь играть за «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов?

Тяжелая работа и вера привели меня сюда. Всё произошло очень быстро, потому что мне казалось, что только вчера я сидел на скамейке запасных в «Лестере». Но всё происходит быстро, так что вам просто нужно наслаждаться этим и извлекать из этого времени максимум пользы.

Напомним, что Кейн входит в десятку лучших бомбардиров в истории АПЛ.

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Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 13:43
Скажи спасибо Почеттино.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:02
Все наладится!
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