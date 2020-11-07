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«Интер» не хочет отпускать Лукаку в сборную Бельгии

сегодня, 11:29

По данным Tuttosport, руководство «Интера» было крайне недовольно решением сборной Бельгии вызвать нападающего Ромелу Лукаку в национальную команду.

Итальянский клуб против того, чтобы футболист подвергался излишнему риску, учитывая, что совсем недавно Лукаку был травмирован.

Также ходят слухи, что итальянские команды «Ювентус» и «Лацио» не планируют отпускать своих игроков в национальные сборные. Это связано с тем, что футболисты рискуют подхватить COVID-19, когда как в клубах они находятся практически в полной изоляции от всего социального мира.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:19
В теперешней ситуации клубы будут сопротивляться насколько это возможно. И их понять можно. Массовые заражения в мире продолжаются и подхватить вирус можно очень даже легко. Плюс напряженный график выкашивает игроков , травмы участились повсеместно. У клубов свои интересы, у сборных свои и найдут ли в этом деле компромисс скоро узнаем.
Всем здоровья.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:49
Беспокойство клубов оправдано.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:41
Не имеют права я думаю..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:34
В контракте прописано отпустить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:30
Боятся травм
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