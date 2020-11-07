«Интер» не хочет отпускать Лукаку в сборную Бельгии

По данным Tuttosport, руководство «Интера» было крайне недовольно решением сборной Бельгии вызвать нападающего Ромелу Лукаку в национальную команду.
Итальянский клуб против того, чтобы футболист подвергался излишнему риску, учитывая, что совсем недавно Лукаку был травмирован.
Также ходят слухи, что итальянские команды «Ювентус» и «Лацио» не планируют отпускать своих игроков в национальные сборные. Это связано с тем, что футболисты рискуют подхватить COVID-19, когда как в клубах они находятся практически в полной изоляции от всего социального мира.
Всем здоровья.
Всем здоровья.