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Виллиан: «„Арсенал“ может выиграть АПЛ в следующем сезоне»

сегодня, 15:08

Полузащитник «Арсенала» Виллиан выразил уверенность в том, что лондонский клуб выиграет титул АПЛ в ближайшие годы.

У «Арсенала» отличный тренер и отличный шанс побороться за титулы. Мы можем выиграть чемпионат. Может, не в этом сезоне, но в следующем. Я мотивирован на больший успех.

То, как Артета видит футбол, отличается от других тренеров. Я думаю, он будет одним из лучших наставников в мире. Он просто хочет, чтобы я был таким же игроком, как и в «Челси». Но с его идеями и указаниями я могу стать лучше.

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shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Удачи Вам!!!...но есть сомнения
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