Виллиан: «„Арсенал“ может выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Полузащитник «Арсенала» Виллиан выразил уверенность в том, что лондонский клуб выиграет титул АПЛ в ближайшие годы.

У «Арсенала» отличный тренер и отличный шанс побороться за титулы. Мы можем выиграть чемпионат. Может, не в этом сезоне, но в следующем. Я мотивирован на больший успех.

То, как Артета видит футбол, отличается от других тренеров. Я думаю, он будет одним из лучших наставников в мире. Он просто хочет, чтобы я был таким же игроком, как и в «Челси». Но с его идеями и указаниями я могу стать лучше.