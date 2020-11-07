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Винисиус: «Критика? Включаю телевизор только ради видеоигр»

сегодня, 13:36

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем отношении к критике.

Я всегда думаю только о тех, кто хочет для меня всего хорошего — о моей семье, о товарищах по команде, о коллегах. Марсело и Каземиро всегда пытаются направить меня на правильный путь.

Критика всегда сопровождает тебя, когда ты находишься в крупнейшем клубе мира. Когда мы проигрываем, нас все критикуют. Но я почти ничего не слушаю. Я включаю телевизор только для того, чтобы поиграть в видеоигры.

Ранее ходили слухи, что Винисиус может перейти в ПСЖ.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
сегодня в 14:15
Я вот вообще телевизор не включаю)
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 13:44
Надеюсь, он сюда зайдет и прочтёт
Ты бревно, Винисиус
David Young
David Young
сегодня в 13:38
От телевидения лучше держаться подальше, как и от излишней информации о себе в прессе. Правильно делает, спасёт себе много нервов, лучше не быть в постоянном напряжении, и уметь правильно отдыхать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:38
Славно он устроился...
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