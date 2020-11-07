Винисиус: «Критика? Включаю телевизор только ради видеоигр»

Нападающий «Реала» рассказал о своем отношении к критике.

Я всегда думаю только о тех, кто хочет для меня всего хорошего — о моей семье, о товарищах по команде, о коллегах. Марсело и Каземиро всегда пытаются направить меня на правильный путь.

Критика всегда сопровождает тебя, когда ты находишься в крупнейшем клубе мира. Когда мы проигрываем, нас все критикуют. Но я почти ничего не слушаю. Я включаю телевизор только для того, чтобы поиграть в видеоигры.