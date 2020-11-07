Де Зерби: «Мы избежали контратак от „Удинезе“ и не подпустили их к воротам»

Главный тренер «Сассуоло» прокомментировал ничейный результат с «Удинезе» в матче 7-го тура Серии А. «Сассуоло» мог возглавить таблицу итальянского чемпионата, если бы победил в матче.

Каждая игра уникальна, и я сожалею, потому что у нас не было столько возможностей забить, как обычно.

В то же время я счастлив, потому что мы показали зрелую игру, избежали опасных контратак и не подпустили «Удинезе» к воротам.

Мы должны продолжать работать в том же духе, работая над деталями, потому что мы действительно имеем все возможности для доминирования в играх.