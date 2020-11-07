ГлавнаяНовости

Де Зерби: «Мы избежали контратак от „Удинезе“ и не подпустили их к воротам»

сегодня, 12:11
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 0Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби прокомментировал ничейный результат с «Удинезе» в матче 7-го тура Серии А. «Сассуоло» мог возглавить таблицу итальянского чемпионата, если бы победил в матче.

Каждая игра уникальна, и я сожалею, потому что у нас не было столько возможностей забить, как обычно.

В то же время я счастлив, потому что мы показали зрелую игру, избежали опасных контратак и не подпустили «Удинезе» к воротам.

Мы должны продолжать работать в том же духе, работая над деталями, потому что мы действительно имеем все возможности для доминирования в играх.

Все новости
Венгер: «„Арсенал“ необоснованно уволил Ганнерзавра»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Суарес: «Буду защищать честь „Атлетико“ до самой смерти»
Сегодня, 12:35 Комментарии9
Уилшир рассказал, как Венгер отреагировал на его курение
Сегодня, 11:22 Комментарии4
Видаль: «Я выбрал „Интер“ из-за Конте. Считаю, что он лучший в мире»
Сегодня, 10:37 Комментарии5
Суарес: «Только сам Месси должен решать, где он хочет играть»
Сегодня, 10:30 Комментарии6
Фрэнк Синклер: «„Челси“ набирает обороты и становится сильнее»
Сегодня, 09:53 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:46
Сассуоло удивляет.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 12:18
Отстояли ничью, приобрели очки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100