Суарес: «Буду защищать честь „Атлетико“ до самой смерти»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о своей адаптации в мадридском клубе.
Мне здесь очень хорошо. Сначала казалось, что переезд сулит сложности — поиск школы для детей, покупка нового дома. Но клуб оказал мне большую помощь, что облегчило жизнь. Мне здесь комфортно, все нравится в «Атлетико».
Буду ли праздновать гол в ворота «Барселоны»? Не буду из уважения к бывшим партнёрам по команде. Конечно, сыграть против бывшей команды — это большое событие. Но я собираюсь защищать честь «Атлетико» до самой смерти, как защищал цвета других команд, в которых играл.
Говорю как тот, кто был и там и там
Говорю как тот, кто был и там и там
Я бы его ещё спросил, а будет ли он также исполнять симуляции в игре против Барсы, как делал это всегда, когда защищал её цвета?
Я бы его ещё спросил, а будет ли он также исполнять симуляции в игре против Барсы, как делал это всегда, когда защищал её цвета?
Своим пренебрежением к игроку, оставившему большой след в истории Барселоны она достойна, чтобы Луис и отпраздновал свой гол если забьёт. Но он ведёт себя более достойно. Думаю, что все что происходит сейчас с Барсой это этакая ответочка!
Своим пренебрежением к игроку, оставившему большой след в истории Барселоны она достойна, чтобы Луис и отпраздновал свой гол если забьёт. Но он ведёт себя более достойно. Думаю, что все что происходит сейчас с Барсой это этакая ответочка!