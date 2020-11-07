Суарес: «Буду защищать честь „Атлетико“ до самой смерти»

Нападающий «Атлетико» рассказал о своей адаптации в мадридском клубе.

Мне здесь очень хорошо. Сначала казалось, что переезд сулит сложности — поиск школы для детей, покупка нового дома. Но клуб оказал мне большую помощь, что облегчило жизнь. Мне здесь комфортно, все нравится в «Атлетико».

Буду ли праздновать гол в ворота «Барселоны»? Не буду из уважения к бывшим партнёрам по команде. Конечно, сыграть против бывшей команды — это большое событие. Но я собираюсь защищать честь «Атлетико» до самой смерти, как защищал цвета других команд, в которых играл.