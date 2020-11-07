ГлавнаяНовости

Суарес: «Буду защищать честь „Атлетико“ до самой смерти»

сегодня, 12:35

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о своей адаптации в мадридском клубе.

Мне здесь очень хорошо. Сначала казалось, что переезд сулит сложности — поиск школы для детей, покупка нового дома. Но клуб оказал мне большую помощь, что облегчило жизнь. Мне здесь комфортно, все нравится в «Атлетико».

Буду ли праздновать гол в ворота «Барселоны»? Не буду из уважения к бывшим партнёрам по команде. Конечно, сыграть против бывшей команды — это большое событие. Но я собираюсь защищать честь «Атлетико» до самой смерти, как защищал цвета других команд, в которых играл.

Все новости
38-летний Рейна: «Готов продолжать играть, тело пока не сопротивляется»
Сегодня, 15:38 Комментарии3
Каррагер назвал двух главных претендентов на титул АПЛ в этом сезоне
Сегодня, 15:18 Комментарии2
Матри: «Мората — лучшая сделка „Ювентуса“ за последнее время»
Сегодня, 15:11 Комментарии2
Виллиан: «„Арсенал“ может выиграть АПЛ в следующем сезоне»
Сегодня, 15:08 Комментарии1
Тельо: «Месси всё ещё остается лучшим футболистом мира»
Сегодня, 13:54 Комментарии1
Винисиус: «Критика? Включаю телевизор только ради видеоигр»
Сегодня, 13:36 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 14:15
да будет проклят Ливерпул?
Killofwrath
Killofwrath ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
сегодня в 13:46
Ну Каталония намного лучше, чем Мадрид)
Говорю как тот, кто был и там и там
ДСА
ДСА
сегодня в 13:46
Сказал бы, что он не будет умирать на поле...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:28
Сколько пафоса от обычного наемника...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:11
Быстро он переобулся.

Я бы его ещё спросил, а будет ли он также исполнять симуляции в игре против Барсы, как делал это всегда, когда защищал её цвета?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 13:05
Сурик оно и понятно, в столице жить, эт тебе не в провинции!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:05
Какое глупое заявление...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:54
Лизнул, как обычно, смачно.
drug01
drug01
сегодня в 12:51
Молодец старина удачи
112910415
112910415
сегодня в 12:50
или до нового контракта ...
STVA 1
STVA 1 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 12:48, ред.
Так это все говорят.. Только одни действительно бьются за клуб в котором играют, а другие пешком ходят и в носу ковыряют)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:47, ред.
Барса нажила себе врага)
Своим пренебрежением к игроку, оставившему большой след в истории Барселоны она достойна, чтобы Луис и отпраздновал свой гол если забьёт. Но он ведёт себя более достойно. Думаю, что все что происходит сейчас с Барсой это этакая ответочка!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:42
Он не тот спорт выбрал,в футболе уже давно никто не умирает за команду.Больше языком трепут.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:40
Он тоже самое говорил в Барселоне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100