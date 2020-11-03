Вагнер Лав отметился голом в чемпионском матче «Кайрата»

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вчера, 14:41

«Кайрат» в 17-м туре чемпионата Казахстана обыграл «Ордабасы» со счетом 3:1. Таким образом, клуб из Алматы увеличил отрыв от «Астаны» в турнирной таблице до 17 очков и досрочно стал победителем казахстанской Премьер-Лиги.

В триумфальном матче голом отметился нападающий «Кайрата» , знакомый российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА .

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет.

Алма-Ата, стадион Центральный стадион Алма-Ата

«Кайрат» — «Ордабасы» 3:1 (2:0)

Голы: Вагнер Лав 36, Алип 39 (пенальти), Жаксыбаев 80 (автогол) — Пауло 77

«Кайрат»: Покатилов, Миканович, Дугалич, Алип (Поляков 60), Суюмбаев, Абикен (Алукулов 46), Косович, Гуральски, Оганесян (Астанов 60), Вагнер Лав (Эсеола 78), Аимбетов (Тунгышбаев 78)

Главный тренер: Шпилевский Алексей.

«Ордабасы»: Шаизада, Симчевич (Хижниченко 46), Клещенко, Фонтанельо, Бадибанга, Малангу (Механович 56), Диакате, Досмагамбетов, Хаджиев (Маурисиу Бригиду 46), Пауло, Астанов (Жаксыбаев 46)

Главный тренер: Цхададзе Кахабер.

Предупреждения: Бадибанга 31, Механович 64, Жаксыбаев 68, Гуральски 75, Тунгышбаев 87, Покатилов 88