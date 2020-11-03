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Вагнер Лав отметился голом в чемпионском матче «Кайрата»

вчера, 14:41
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)3 : 1Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)ОрдабасыМатч завершен

«Кайрат» в 17-м туре чемпионата Казахстана обыграл «Ордабасы» со счетом 3:1. Таким образом, клуб из Алматы увеличил отрыв от «Астаны» в турнирной таблице до 17 очков и досрочно стал победителем казахстанской Премьер-Лиги.

В триумфальном матче голом отметился нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, знакомый российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА.

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет.

Алма-Ата, стадион Центральный стадион Алма-Ата

«Кайрат» — «Ордабасы» 3:1 (2:0)
Голы: Вагнер Лав 36, Алип 39 (пенальти), Жаксыбаев 80 (автогол) — Пауло 77

«Кайрат»: Покатилов, Миканович, Дугалич, Алип (Поляков 60), Суюмбаев, Абикен (Алукулов 46), Косович, Гуральски, Оганесян (Астанов 60), Вагнер Лав (Эсеола 78), Аимбетов (Тунгышбаев 78)
Главный тренер: Шпилевский Алексей.

«Ордабасы»: Шаизада, Симчевич (Хижниченко 46), Клещенко, Фонтанельо, Бадибанга, Малангу (Механович 56), Диакате, Досмагамбетов, Хаджиев (Маурисиу Бригиду 46), Пауло, Астанов (Жаксыбаев 46)
Главный тренер: Цхададзе Кахабер.

Предупреждения: Бадибанга 31, Механович 64, Жаксыбаев 68, Гуральски 75, Тунгышбаев 87, Покатилов 88

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:50
вот с него нашим надо брать пример. он и жирков помню в одной команде играли и взяли еще кубок уефа
протон1
протон1
вчера в 19:49
36 уже еще есть порох
shur
shur
вчера в 18:14
...вот игрок с большой буквы,уважуха и поклон,сколько он голов радости в ЦСКА делал,великий захоронитель спартака!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:05, ред.
Можно поздравить Вагнера с чемпионством.....
VAN ARM
VAN ARM ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 15:57
не думаю))но у каждого своё мнение))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:22
Он в Кайрате почти в каждом матче или забивает,или голевую отдаёт! Надо его к нам заберать!
STVA 1
STVA 1 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 15:11
Легко причем)
Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 15:02
Пару сезонов он бы в рпл ещё пофеерил, техника, опыт, умный техничный игрок, адаптированный опять таки. Был ещё и паспорт вообще была бы бомба)))
VAN ARM
VAN ARM ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 14:55
слабоват он для клуба))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:54
молодец ваня))) газуй не торопясь))
Faustello
Faustello ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:49
Мог бы и за конях попылить, вместо Геича!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:43
Красавчик Вагнер!
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