«Тоттенхэм» вышел на второе место. Итоги 7-го тура АПЛ

Завершился 7-й тур чемпионата Англии.
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Аит-Нури Райан 18, Поденсе Даниэл 27
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Уокер Кайл 28
«Бернли» — «Челси» 0:3
Голы: Зиеш Хаким 26, Зума Курт 63, Вернер Тимо 70
«Ливерпуль» — «Вест Хэм» 2:1
Голы: Салах Мохамед 42 (пенальти), Жота Диого 85 — Форнальс Пабло 10
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» 3:4
Голы: Мингс Тайрон 62, Уоткинс Олли 90+3 (пенальти), Грилиш Джек 90+7 — Вестергор Янник 20, Уорд-Праус Джеймс 33, Уорд-Праус Джеймс 45, Ингс Дэнни 58
«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» 2:1
Голы: Уилсон Каллум 56 (пенальти), Уилсон Каллум 84 — Калверт-Льюин Доминик 90+1
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 0:1
Гол: Обамеянг Пьер-Эмерик 69 (пенальти)
«Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1
Голы: Кейн Харри 13 (пенальти), Бэйл Гарет 73 — Лемпти Тарик 56
«Фулхэм» — «Вест Бромвич» 2:0
Голы: Рид Бобби 26, Айна Ола 30
«Лидс» — «Лестер Сити» 1:4
Голы: Даллас Стюарт 48 — Барнс Харви 2, Тилеманс Юри 21, Варди Джейми 76, Тилеманс Юри 90+1 (пенальти)