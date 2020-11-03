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«Тоттенхэм» вышел на второе место. Итоги 7-го тура АПЛ

сегодня, 00:55

Завершился 7-й тур чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Аит-Нури Райан 18, Поденсе Даниэл 27

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Уокер Кайл 28

«Бернли» — «Челси» 0:3
Голы: Зиеш Хаким 26, Зума Курт 63, Вернер Тимо 70

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» 2:1
Голы: Салах Мохамед 42 (пенальти), Жота Диого 85 — Форнальс Пабло 10

«Астон Вилла» — «Саутгемптон» 3:4
Голы: Мингс Тайрон 62, Уоткинс Олли 90+3 (пенальти), Грилиш Джек 90+7 — Вестергор Янник 20, Уорд-Праус Джеймс 33, Уорд-Праус Джеймс 45, Ингс Дэнни 58

«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» 2:1
Голы: Уилсон Каллум 56 (пенальти), Уилсон Каллум 84 — Калверт-Льюин Доминик 90+1

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 0:1
Гол: Обамеянг Пьер-Эмерик 69 (пенальти)

«Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1
Голы: Кейн Харри 13 (пенальти), Бэйл Гарет 73 — Лемпти Тарик 56

«Фулхэм» — «Вест Бромвич» 2:0
Голы: Рид Бобби 26, Айна Ола 30

«Лидс» — «Лестер Сити» 1:4
Голы: Даллас Стюарт 48 — Барнс Харви 2, Тилеманс Юри 21, Варди Джейми 76, Тилеманс Юри 90+1 (пенальти)

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 01:18
Тотен третий
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:16
А МЮ совсем на дно опустился.
Foxes
Foxes
сегодня в 01:12
Лисы с 15 очками на втором!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:02
Лестер уже на 2-м.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:56
Думаю, что заслуженно!
mangox23
mangox23
сегодня в 00:55
жаль ненадолго ,Маур сливщик
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:55
Молодцы,заслужили
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