Язиджи может второй раз стать лучшим игроком недели в Лиге Европы

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сегодня, 02:46

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Список номинантов:

(«Лилль») – 3 гола (1 с пенальти) в матче с «Миланом» (3:0);

( ПАОК ) – 2 гола и 1 результативная передача в матче с ПСВ (4:1);

(«Спарта») – 3 гола в матче с «Селтиком» (4:1);

(«Байер») – 2 гола в матче с «Хапоэлем» Беэр-Шева (4:2).