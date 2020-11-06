Язиджи может второй раз стать лучшим игроком недели в Лиге Европы

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Список номинантов:
Юсуф Язиджи («Лилль») – 3 гола (1 с пенальти) в матче с «Миланом» (3:0);
Андрия Живкович (ПАОК) – 2 гола и 1 результативная передача в матче с ПСВ (4:1);
Лукаш Юлиш («Спарта») – 3 гола в матче с «Селтиком» (4:1);
Леон Бэйли («Байер») – 2 гола в матче с «Хапоэлем» Беэр-Шева (4:2).
Напомним, Юсуф Язиджи в этом сезоне уже получал награду лучшему игроку недели в ЛЕ после матча 1-го тура со «Спартой» (4:1), в котором турецкий хавбек также оформил хет-трик.