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Язиджи может второй раз стать лучшим игроком недели в Лиге Европы

сегодня, 02:46

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Список номинантов:

Юсуф Язиджи («Лилль») – 3 гола (1 с пенальти) в матче с «Миланом» (3:0);
Андрия Живкович (ПАОК) – 2 гола и 1 результативная передача в матче с ПСВ (4:1);
Лукаш Юлиш («Спарта») – 3 гола в матче с «Селтиком» (4:1);
Леон Бэйли («Байер») – 2 гола в матче с «Хапоэлем» Беэр-Шева (4:2).

Напомним, Юсуф Язиджи в этом сезоне уже получал награду лучшему игроку недели в ЛЕ после матча 1-го тура со «Спартой» (4:1), в котором турецкий хавбек также оформил хет-трик.

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shlomo
shlomo
сегодня в 03:22
Много достойных...но Язиджи наверное лучший
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