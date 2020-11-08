Шварц: «Мы очень интенсивно провели три недели»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ .

Перед первым матчем под моим руководством мы не думали, что сможем завоевать девять очков, которые есть в копилке сейчас. Надо было идти от шага к шагу. Отличный результат. Я принял команду, у которой был хороший фундамент. «Динамо» забивает много мячей. Отмечу хорошее действие по позициям во встрече с «Локомотивом». На будущее нам нужно будет выбрать правильное направление, правильно действовать с мячом, правильно выбирать позицию и хорошо действовать без мяча.

Как будем готовиться к матчу со «Спартаком»? Мы очень интенсивно провели три недели. Ребятам я в раздевалке сказал, что ближайшие дни мы проведем в тренировочном режиме, а потом будет немного выходных.