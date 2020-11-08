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Шварц: «Мы очень интенсивно провели три недели»

сегодня, 22:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ.

Перед первым матчем под моим руководством мы не думали, что сможем завоевать девять очков, которые есть в копилке сейчас. Надо было идти от шага к шагу. Отличный результат. Я принял команду, у которой был хороший фундамент. «Динамо» забивает много мячей. Отмечу хорошее действие по позициям во встрече с «Локомотивом». На будущее нам нужно будет выбрать правильное направление, правильно действовать с мячом, правильно выбирать позицию и хорошо действовать без мяча.

Как будем готовиться к матчу со «Спартаком»? Мы очень интенсивно провели три недели. Ребятам я в раздевалке сказал, что ближайшие дни мы проведем в тренировочном режиме, а потом будет немного выходных.

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Все комментарии
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 23:05
Эх, вот нам бы сейчас Газзаева и можно и второй КУЕФА брать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:58
У Динамо вырисовывается симпатичная команда!И очень радует что Сандро Шварц не боится доверять молодёжи!Фомин Лесовой и Евгеньев стали лидерами команды и вызваны вместе с Шуниным в сборную на ноябрьские матчи!
протон1
протон1
сегодня в 22:54
шварц молодец. настроил динамо
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 22:51
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 22:47
    Как попасть в блоки "народный обозреватель" и "лучший комментарий"?
    Как бы хорошо я не написал, в "лучший комментарий" я никак не могу попасть в последнее время! Может что-то особенное там есть? Хотя, смотрю комментарии других, кто попадает в "лучший комментарий", у них ничего особенного там нет!!! Ответьте пожалуйста!
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