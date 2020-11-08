Карпин: «Не лучшая наша игра, мягко говоря»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.
Не лучшая наша игра, мягко говоря. Первые 20 минут первого тайма и начало второго до пенальти – нормально. Будем работать!
Прессинг работал в удачные отрезки, которые назвал выше. Не всё работало без травмированных, к которым добавились Козлов, Хаджикадунич, Мамаев. Не говорю уже про Байрамяна и других. Это не оправдание, но адаптация к такому прессингу складывалась сложнее.
Пенальти? Не показалось ничего. VAR подсказал судье, судья посмотрел сам.
Сульшер: Я игрока за40 лямов евро купил, он вышел на замену гол забил
Карпин: Ну и?
Сульшер: Выпускаю редко, иногда на 7 минут
Карпин: Слабак, я 10 игроков среди сезона продал,11купил
Сульшер: Зачем?
Карпин: Чтобы отмазка была, мол, команда не сыграна, ещё все сырые, год полтора надо ждать!
Сульшер: А разве так можно?!
Карпин: Учись пока я жив!!
Сульшер: Я игрока за40 лямов евро купил, он вышел на замену гол забил
Карпин: Ну и?
Сульшер: Выпускаю редко, иногда на 7 минут
Карпин: Слабак, я 10 игроков среди сезона продал,11купил
Сульшер: Зачем?
Карпин: Чтобы отмазка была, мол, команда не сыграна, ещё все сырые, год полтора надо ждать!
Сульшер: А разве так можно?!
Карпин: Учись пока я жив!!