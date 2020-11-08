Карпин: «Не лучшая наша игра, мягко говоря»

Наставник «Ростова» прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ .

Не лучшая наша игра, мягко говоря. Первые 20 минут первого тайма и начало второго до пенальти – нормально. Будем работать!

Прессинг работал в удачные отрезки, которые назвал выше. Не всё работало без травмированных, к которым добавились Козлов, Хаджикадунич, Мамаев. Не говорю уже про Байрамяна и других. Это не оправдание, но адаптация к такому прессингу складывалась сложнее.