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Карпин: «Не лучшая наша игра, мягко говоря»

сегодня, 19:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

Не лучшая наша игра, мягко говоря. Первые 20 минут первого тайма и начало второго до пенальти – нормально. Будем работать!

Прессинг работал в удачные отрезки, которые назвал выше. Не всё работало без травмированных, к которым добавились Козлов, Хаджикадунич, Мамаев. Не говорю уже про Байрамяна и других. Это не оправдание, но адаптация к такому прессингу складывалась сложнее.

Пенальти? Не показалось ничего. VAR подсказал судье, судья посмотрел сам.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:10
Сульшер с Карпиным в одном чате торчат
Сульшер: Я игрока за40 лямов евро купил, он вышел на замену гол забил
Карпин: Ну и?
Сульшер: Выпускаю редко, иногда на 7 минут
Карпин: Слабак, я 10 игроков среди сезона продал,11купил
Сульшер: Зачем?
Карпин: Чтобы отмазка была, мол, команда не сыграна, ещё все сырые, год полтора надо ждать!
Сульшер: А разве так можно?!
Карпин: Учись пока я жив!!
oleg3k
oleg3k
сегодня в 20:59
Сбитый лётчик в очередной раз обделался.Может готовить команду два раза в год,против СПАРТАКА.А в остальное время - полный НОЛЬ.
161регион
161регион
сегодня в 20:32
Будет и на нашей улице праздник.... Коньков с победой
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:17
Бывают игры и лучше, и хуже.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:09
Хрющи пишут про какой то дог, вроде не смотрели матч.
Cat01
Cat01
сегодня в 19:57
Надо ещё много работать!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:56
Чистейший дог
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:52
ЦСКА уверенно победил. Поздравляю болельщиков ЦСКА
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:50
Валера, продолжай натаскивать молодняк ведь не за горами зимняя расподажа))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:48
не печалься)))) будут ещё шансы себя проявить))
Брулин
Брулин
сегодня в 19:45
Идиотский вопрос журналиста про спорный пенальти. Васин заехал с логтя. Все по делу. Игорь красавчег. ЦСКА с победой и первым местом ! ЦВБП
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 19:42
в зебру играют
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:41
Все по честному, ЦСКА пбедил заслуженно.
Colonist
Colonist
сегодня в 19:41
Подыграл лошадкам, Валера!
Loko57
Loko57
сегодня в 19:40
Ростов просел.
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