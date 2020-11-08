Акинфеев: «У Еременко очень хитрый удар»

Вратарь ЦСКА прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ . В этом поединке голкипер ногой отбил пенальти.

У меня были глупые мысли, что любой мяч может залететь. Удалось зацепить мяч ноготком. Скоро сломают мне эту ногу, если будут так бить.

У Еременко очень хитрый удар. Я вспомнил прошлую игру в Ростове — было нечто похожее. Получилось так, как получилось. Слава Богу, что Федя забил второй. Я не видел, что произошло в штрафной. Была борьба, потом посмотрели ВАР и назначили пенальти. Нутро подсказывало, что получится отбить: может, штанга поможет.