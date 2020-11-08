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Акинфеев: «У Еременко очень хитрый удар»

сегодня, 19:48
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ. В этом поединке голкипер ногой отбил пенальти.

У меня были глупые мысли, что любой мяч может залететь. Удалось зацепить мяч ноготком. Скоро сломают мне эту ногу, если будут так бить.

У Еременко очень хитрый удар. Я вспомнил прошлую игру в Ростове — было нечто похожее. Получилось так, как получилось. Слава Богу, что Федя забил второй. Я не видел, что произошло в штрафной. Была борьба, потом посмотрели ВАР и назначили пенальти. Нутро подсказывало, что получится отбить: может, штанга поможет.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:07
Игорёк нормально так ловит, жаль Крема не забил
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:07
Эта победа имени Игоря Акинфеева!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:07
А ты ещё хитрее получается, если отбил его хитрый удар?
Брулин
Брулин
сегодня в 20:54
Тоже было предчувствие, что отобьет, потому что пенальти был сомнительный.
drug01
drug01
сегодня в 20:42
Удар хитрый но Игорь опытный вратарь!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:34
Главное не сглазить!
протон1
протон1
сегодня в 20:31
акинфеев так то нормальный но гордый очень. рыбачить любит . видел его рыбалку. а так нормальный он
161регион
161регион
сегодня в 20:30
Ерема уже два пенальти Игорьку не может забить....
ДСА
ДСА
сегодня в 20:18
Надо в сборную возвращаться.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:12
Здорово отбил Игорь этот пенальти.
Tostao
Tostao
сегодня в 20:08
На хитрый удар есть длинная нога.))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:57
Ерёма перехитрил сам себя,что не умаляет заслуг Акинфеева.Дважды с пенальти и один раз с игры отбить так летящий в практически незащищённые ворота-это свидетельство высочайшей концентрации,мастерства и удачи,которая благоволит самым лучшим.Молодец.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:56
так бить нужно с ударом кумана и карлоса)))
1bear
1bear
сегодня в 19:52
Что-то никак не могу угадать ставку,всё мимо и мимо...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:50
Акинфеев молодец. Хорошо сыграл. А Ерёменко слишком примитивно ударил
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