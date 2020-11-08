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Ганчаренко: «Нашли нужный баланс между обороной и атакой»

сегодня, 20:10
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Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Ростовом» в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

Мы имели солидное преимущество по голевым моментам. К сожалению, больше ударов наносили с дистанции, чем из штрафной площади. Что касается защиты, за исключением пенальти, действовали качественно.

Что мешает так же играть в Лиге Европе? Давайте не будем критиковать наш чемпионат, потому что у нас много интенсивных матчей. Возможно, из-за этого нам не хватало свежести.

Команда стала более зрелой, теперь более качественный тренировочный процесс. Мы подняли уровень интенсивности, нашли нужный баланс между обороной и атакой. У нас много молодых футболистов, они должны учиться с каждой игрой.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:06
Уверенная победа ЦСКА после сложного выезда в Нидерланды!
Red blu
Red blu
сегодня в 21:03
Были опасения перед игрой с Ростовом, и после неудачного выезда в Нидерланды, что армейцам не хватит сил, так как у ЦСКА было меньше 64 -ех часов на восстановление. Но армейцы с честью вышли из этого положения, настрой на игру был запредельный.
Cat01
Cat01
сегодня в 20:59
Игра по счёту... Молодцы!
serh62
serh62 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 20:58
в том. что не нужна эта лига команде. все правильно. теряя силы в борьбе неизвестно за что, упускаешь Л.Ч. первое-второе место важнее . чем убыточный турнир.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:57
Довольно качественно сыграли армейцы. В первом тайме Ростов еще пытался что то сделать, но во втором было явное превосходство армейцев. Гаич потихоньку притирается, даже пас голевой отдал. Жаль Зайнутдинова потеряли. Подождем вердикта врачей. В целом вполне заслуженная победа ЦСКА. Есть правда минус - опять много загубили моментов, нельзя так расточительно относится к моментам. Да, хочется отметить Игоря, спас в самый ответственный момент.
Армейцев с победой.
Всем здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:56
Игра и правда удалась. В чемпионате России ЦСКА очень хорош, чего не скажешь про ЛЕ. В чем причина?
serh62
serh62 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 20:51
ставь на спартак...не прогадаешь. они все еврокубки соберут
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:47
Сегодня появился завтра пропадёт почему-то.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 20:38
Затем,чтобы я на них поставил и выиграл много,много денюшков! 🤫😉
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:30
но этого мало)))
161регион
161регион
сегодня в 20:27
Надо признать что коньки сегодня были сильнее.... Хотя и Ростов пока не в полном составе и много новичков.... Пока нет сыгрынности, но надеюсь в Ростове возьмем реванш....
serh62
serh62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:25
а зачем?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:20
А в Европе полные импотенты.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:19
То есть после матча РФПЛ со свежестью проблемы, после игры Лиги Европы свежесть и удары с дистанции появились. Темните, господин Ганчаренко. Лидерство конечно хорошо, но Лигой Европы жертвовать не надо.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:17
ЦСКА уверенно вёл матч к победе. У Ростова были большие разрывы между атакой и обороной. Центр поля проиграли. Есть объективные причины почему так произошло. Но победа ЦСКА полностью заслуженна
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:13
Почему в Европе не может найти этот баланс.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:11
В ЛЕ так же надо сыграть!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:11
Ребята молодцы!
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