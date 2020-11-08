Ганчаренко: «Нашли нужный баланс между обороной и атакой»

Наставник ЦСКА прокомментировал победу над «Ростовом» в домашнем матче 14-го тура РПЛ .

Мы имели солидное преимущество по голевым моментам. К сожалению, больше ударов наносили с дистанции, чем из штрафной площади. Что касается защиты, за исключением пенальти, действовали качественно.

Что мешает так же играть в Лиге Европе? Давайте не будем критиковать наш чемпионат, потому что у нас много интенсивных матчей. Возможно, из-за этого нам не хватало свежести.

Команда стала более зрелой, теперь более качественный тренировочный процесс. Мы подняли уровень интенсивности, нашли нужный баланс между обороной и атакой. У нас много молодых футболистов, они должны учиться с каждой игрой.