Мусаев: «Если мне придётся уйти, то я сделаю это с поднятой головой»

Наставник «Краснодара» после поражения от «Зенита» заявил, что готов к увольнению по своего поста.

Не нужно делать драму, если нужно для команды уйти, я уйду. Все так драматизируют ситуацию, будто я ограбил детский дом или кого-то убил. Но если мне придется уйти, я сделаю это с поднятой головой. За два года мы многого добились. Обыгрывали «Порту», ПАОК . А те, кто занимается критикой, когда сядут в старости с внуками разговаривать, на вопрос, что вы сделали в жизни, ответят — мы критиковали «Краснодар» в моменты поражений. Это все, что останется после них.