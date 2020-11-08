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Мусаев: «Если мне придётся уйти, то я сделаю это с поднятой головой»

сегодня, 22:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Зенита» заявил, что готов к увольнению по своего поста.

Не нужно делать драму, если нужно для команды уйти, я уйду. Все так драматизируют ситуацию, будто я ограбил детский дом или кого-то убил. Но если мне придется уйти, я сделаю это с поднятой головой. За два года мы многого добились. Обыгрывали «Порту», ПАОК. А те, кто занимается критикой, когда сядут в старости с внуками разговаривать, на вопрос, что вы сделали в жизни, ответят — мы критиковали «Краснодар» в моменты поражений. Это все, что останется после них.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 23:05
90 процентов опрошенных на сайте просят его уволить. он сам не уйдет .
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 23:04
что сделал не понятно у команды не хребта не воли нет,все видели позорище с севильей в большинстве ,да и с зенькой играли на отбой
steelhead
steelhead
сегодня в 23:01
Всегда считал его просто пустым местом, а, оказывается, он - дол.б феерический.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 23:00
Мусаев и Краснодар сделали чудо - впервые войдя в ЛЧ правда ценной сильного перенапряжения и теперь всё идёт на разрыв ... для болел важно, что команда играет на атаку ... давайте потерпим
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 23:00
Не сомневался, что Мусаев именно такое что-то и брякнет, ведь по его "гениальным" тренерским решениям типо защитника, мешающего вратарю при штрафном, и полном неумении хоть как-то наладить игру в защите, видно, что он не семи пядей во лбу)
Брулин
Брулин
сегодня в 23:00
При всем уважении к Краснодару, их игра... как помягче... просто днище. А этот защитник, привозящий так много, ужас дикий.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 22:57, ред.
Ого, вот оно как. Т.е. после случайной победы над "Порту" (после которой был разгром 1-6 от собранного из свободных агентов "Олимпиакоса") и грандиозной победы над ПАОКом со стоимостью состава на уровне середняка РПЛ хейтерам нужно заткнуться и забыть сотни миллионов, вложенные в клуб, академию и трансферы, и считать себя "Уфой", для которой такие результаты были бы нормой?
протон1
протон1
сегодня в 22:56
извини мусаев ты не тянешь команду. у неё большие амбиции. а то что ты . или вы обыграли паок. это твои личные воспоминания. у клуба свои цели. удачи теюе на другом поприще.
trimetil
trimetil
сегодня в 22:55
Да ладно... У всех проблемы в этом году.
ATG
ATG
сегодня в 22:54
Лучше убрать ВАР, всех людей которые работают в судейском корпусе - уволить и отправить в региональные любительские ЧЕМПИОНАТЫ. Если такие пенальти ставятся за Минимальное касание руки в БОРЬБЕ ! В БОРЬБЕ ! Футбол это и БОРЬБА ТОЖЕ! То я пожалуй ПАС . Я такой цирк больше смотреть не буду. На стадик ходить буду, а по телеку - досвидания. Это позор. И равильно тут писали - наш футбол не болен а заражён ВАРОВСКИМ судейством. Спасибо за вндрение этого 77 в футбол. Теперь это не футбол, а кто больше пенальи забьёт в матче. Спасибо ! Классный футбол! Верните 2010
drug01
drug01
сегодня в 22:54
Желаем улучшить игру и продолжать работать
nubom
nubom
сегодня в 22:53
Очень правильно сказано...
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:53
Вообще да, Мусаев обидчивый)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:50
Обиделся. Ну что же , уходи с поднятой головой, а болельщики проводят тебя с опущенными головами , ища команду на дне таблицы.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:50
Мусаев молодец. Заткнул рты хейтерам)
Дилетанты с диванов только и умеют рассуждать)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:46
Как попасть в блоки "народный обозреватель" и "лучший комментарий"?
Как бы хорошо я не написал, в "лучший комментарий" я никак не могу попасть в последнее время! Может что-то особенное там есть? Хотя, смотрю комментарии других, кто попадает в "лучший комментарий", у них ничего особенного там нет!!! Ответьте пожалуйста!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:41
Пора уже свалить,игры нет!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:40
Дык уйди!
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