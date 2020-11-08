Мусаев: «Если мне придётся уйти, то я сделаю это с поднятой головой»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Зенита» заявил, что готов к увольнению по своего поста.
Не нужно делать драму, если нужно для команды уйти, я уйду. Все так драматизируют ситуацию, будто я ограбил детский дом или кого-то убил. Но если мне придется уйти, я сделаю это с поднятой головой. За два года мы многого добились. Обыгрывали «Порту», ПАОК. А те, кто занимается критикой, когда сядут в старости с внуками разговаривать, на вопрос, что вы сделали в жизни, ответят — мы критиковали «Краснодар» в моменты поражений. Это все, что останется после них.
Дилетанты с диванов только и умеют рассуждать)))
Дилетанты с диванов только и умеют рассуждать)))
Как бы хорошо я не написал, в "лучший комментарий" я никак не могу попасть в последнее время! Может что-то особенное там есть? Хотя, смотрю комментарии других, кто попадает в "лучший комментарий", у них ничего особенного там нет!!! Ответьте пожалуйста!
Как бы хорошо я не написал, в "лучший комментарий" я никак не могу попасть в последнее время! Может что-то особенное там есть? Хотя, смотрю комментарии других, кто попадает в "лучший комментарий", у них ничего особенного там нет!!! Ответьте пожалуйста!