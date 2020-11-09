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Понсе: «В Москве мне нравится район Красной площади»

сегодня, 10:44

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе рассказал о своей жизни в столице России.

Кто из игроков помогает освоиться в Москве? Вообще все. Капитан Джикия и более опытные игроки Ещенко и Ребров знают хорошие места, но я и сам люблю что-то открывать. Я живу на природе, где спокойнее, чем в городе, катаюсь на велосипеде, захожу в дом и сразу расслабляюсь: меня сразу же берёт за руку сын Леон, мы возимся на полу, играем в мяч, гуляем.

В городе мне нравится район Красной площади: можно пообедать в итальянском ресторане, пойти на шопинг, отвести ребёнка в игровую комнату (в Москве их полно, в Аргентине таких не видел). Иногда общаюсь на испанском со знакомыми из посольства, а так с английским бывают проблемы: со мной иногда говорят по-русски, я пытаюсь сказать, что не понимаю, но они продолжают. Но это не про рестораны – там знают языки.

Ранее Понсе поделился впечатлениями от работы под руководством Доменико Тедеско.

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Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 11:49
Станции метро спартак и цска больше всего нравятся.
sihafazatron
sihafazatron ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 10:54
Как раз боятся больше всего стоит именно их))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:52
Полунегр по мавзолею Ильича гуляет.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 10:49
И не только тебе одному...:)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:45
В центре много милиции, опасаться нечего.
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