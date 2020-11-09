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Киркоров поддержал Дзюбу

сегодня, 10:39

Народный артист РФ Филипп Киркоров поддержал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу, который недавно угодил в очередной скандал.

Вклад Артема Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!

Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!

Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации.

Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:55
Что-то Киркоров и прочие Панины не поддерживали учителей, которые выкладывали в сеть фото в купальниках.
А тут готовы расцеловать дзюбадрота во все места за его видео. Которое скорее всего мужику, а не жене записывалось :)))))

Киркоров, Панин, Дзюба... дальше можно не продолжать ряд, и так всё понятно 🤦‍♂️
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:52
Это не акция, а нормальная реакция...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 11:50
На то она и акция....
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:43
Ваши на вираже первые и переобулись...свистел то кто на трибунах вчера?)..."масквачи" или Черчесов?)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZenCh (раскрыть)
сегодня в 11:39
А кто без греха то ???
Понятно что тут большинство с крыльями за спиной когда стартуют обсуждашки чьего то негативного поведения....))
Конечно никто из завистников и недоброжелателей не собирался прощать Дзюбе его успешность и финансовое благополучие....и они всё время на чеку....
Я вообще не думаю что эта последняя или предпоследняя акция против Артёма....
Будут и ещё....
Самому то Дзюбе - в виду позитивности характера - это всё по-барабану......
Но за "перобуванием" окружения понаблюдать интересно....говорят тренер сборной уже в новых ботинках...))))
Legend 6
Legend 6 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 11:36
Честь на фото тоже видно. По ходу уже ее нет.
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:36
Точно)...а заодно Ассанжа и Сноудена сдать американцам...
sihafazatron
sihafazatron ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:34
Панин поддержит дзюбу, или это дзюба его поддерживает и скоро на собак перейдёт??
juvenale
juvenale
сегодня в 11:31
одним словом румын
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:31
Дзюбе нужно было думать верхней головой, а не нижней. С этим не поспоришь. Но найти того, кто слил это видео в сеть просто необходимо. Найти и наказать.
Что бы там не записывал для себя Дзюба (он такой же человек, как и все мы) никто не имеет права выкладывать это в сеть.
Дзюбе же пожелаю следить за языком и своими домашними архивами. Вдруг еще чего вывесится...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:24
ЧУВАК ОСТУПИЛСЯ ....
" ПРОШУ ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ " ( цитата из сериала ТВ)
ZenCh
ZenCh ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:17
Ещё есть третий вариант. Дзюба капитан сборной и Зенита, лицо этих команд. Человек в таком статусе должен контролировать себя и понимать возможные последствия съемки подобных видео. Живем не в 20 веке, где твое частное видео на кассете никуда не денется
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:12
Шоу бизнес встал на защиту чести и достоинства Дзюбы. Достоинство как видно на фото у Дзюбы есть, а вот есть ли честь это вопрос
Legend 6
Legend 6 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:09
Одним словом И74шка)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:08
Дзюба через пару лет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:06
Тут вариантов то немного....всего 2...
Либо ты на стороне по наивности характера потерявшего бдительность Дзюбы....
Либо на стороне подлецов набирающих себе вистов выкладкой подобных видео.....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:44
Когда учительницу уволили из-за ее фоток в купальнике, многие учителя ее поддержали и тоже стали скидывать в сеть свои фотки в купальниках. Тут Киркоров предлагает поддержать Дзюбу?)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:44
Такой же петух как дзюба чего не поддерживать.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:41
Был дзюба, потом дзюбиньо, теперь дзюбанист! )
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