Киркоров поддержал Дзюбу

Народный артист РФ Филипп Киркоров поддержал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу, который недавно угодил в очередной скандал.
Вклад Артема Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!
Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!
Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации.
Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность.
А тут готовы расцеловать дзюбадрота во все места за его видео. Которое скорее всего мужику, а не жене записывалось :)))))
Киркоров, Панин, Дзюба... дальше можно не продолжать ряд, и так всё понятно 🤦♂️
А тут готовы расцеловать дзюбадрота во все места за его видео. Которое скорее всего мужику, а не жене записывалось :)))))
Киркоров, Панин, Дзюба... дальше можно не продолжать ряд, и так всё понятно 🤦♂️
Понятно что тут большинство с крыльями за спиной когда стартуют обсуждашки чьего то негативного поведения....))
Конечно никто из завистников и недоброжелателей не собирался прощать Дзюбе его успешность и финансовое благополучие....и они всё время на чеку....
Я вообще не думаю что эта последняя или предпоследняя акция против Артёма....
Будут и ещё....
Самому то Дзюбе - в виду позитивности характера - это всё по-барабану......
Но за "перобуванием" окружения понаблюдать интересно....говорят тренер сборной уже в новых ботинках...))))
Понятно что тут большинство с крыльями за спиной когда стартуют обсуждашки чьего то негативного поведения....))
Конечно никто из завистников и недоброжелателей не собирался прощать Дзюбе его успешность и финансовое благополучие....и они всё время на чеку....
Я вообще не думаю что эта последняя или предпоследняя акция против Артёма....
Будут и ещё....
Самому то Дзюбе - в виду позитивности характера - это всё по-барабану......
Но за "перобуванием" окружения понаблюдать интересно....говорят тренер сборной уже в новых ботинках...))))
Что бы там не записывал для себя Дзюба (он такой же человек, как и все мы) никто не имеет права выкладывать это в сеть.
Дзюбе же пожелаю следить за языком и своими домашними архивами. Вдруг еще чего вывесится...
Что бы там не записывал для себя Дзюба (он такой же человек, как и все мы) никто не имеет права выкладывать это в сеть.
Дзюбе же пожелаю следить за языком и своими домашними архивами. Вдруг еще чего вывесится...
" ПРОШУ ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ " ( цитата из сериала ТВ)
" ПРОШУ ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ " ( цитата из сериала ТВ)
https://youtu.be/iVIgJAX5Vc4
Либо ты на стороне по наивности характера потерявшего бдительность Дзюбы....
Либо на стороне подлецов набирающих себе вистов выкладкой подобных видео.....
Либо ты на стороне по наивности характера потерявшего бдительность Дзюбы....
Либо на стороне подлецов набирающих себе вистов выкладкой подобных видео.....