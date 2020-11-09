Кузяев: «Во втором тайме взяли инициативу в свои руки»

Полузащитник «Зенита» рассказал о победе над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ .

Я бы не сказал, что первый тайм у нас не получился. Были хорошие подходы. Просто после забитого мяча «Краснодар» сел в оборону, тяжело было взламывать ее. Хорошо, что во втором тайме прибавили — в перерыве поговорили между собой, решили, что играем дома, перед своими болельщиками, нужно более агрессивно действовать. И это у нас получилось.

Во втором тайме мы владели преимуществом, взяли инициативу в свои руки. Думали, что это был лишь вопрос времени. И здорово, что все-таки взломали эту оборону.