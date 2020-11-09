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Кузяев: «Во втором тайме взяли инициативу в свои руки»

сегодня, 00:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о победе над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ.

Я бы не сказал, что первый тайм у нас не получился. Были хорошие подходы. Просто после забитого мяча «Краснодар» сел в оборону, тяжело было взламывать ее. Хорошо, что во втором тайме прибавили — в перерыве поговорили между собой, решили, что играем дома, перед своими болельщиками, нужно более агрессивно действовать. И это у нас получилось.

Во втором тайме мы владели преимуществом, взяли инициативу в свои руки. Думали, что это был лишь вопрос времени. И здорово, что все-таки взломали эту оборону.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:40
Вся команда от пандемии перешла на рукоблудство поди...
drug01
drug01
сегодня в 01:00
Сегодня все сложилось хорошо и даже для Дзюбы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:45
И он про руки)
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:29
Дзюба попытался возродить рубрику очумелые ручки.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:28
А про руки ни пол слова!!!)))
askorn2017
askorn2017
сегодня в 00:25
Взяли инициативу в свои руки. Дзюба особенно отличился в этом вопросе. А потом на обратном пути снова не сдержался и отличился
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 00:24
Кайо должно быть стыдно, что он сыграл рукой в матче против зенита)
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:18
Клин клином вышибают)...но уже поздно...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:13
Не, ну это день юмора ребята, они продолжают траллить напарника
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:06
Один вобще из рук не выпускает!
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 00:05
Ха-ха, даже партнеры над Онанюбой угорают))
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