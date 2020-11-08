Дзюба: «Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ. Накануне в Сеть попало интимное видео с участием футболиста.
Всех с очень важной победой. Самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Даже не сдержал эмоций в машине на обратном пути.
Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом сам виноват в этом, наверное. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем, кто поддержал меня в трудную минуту. Близкие, родные, семья, друзья. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я вам очень благодарен. Никогда этого не забуду.
Мой путь непростой. Что бы дальше ни было, я благодарен вам. Я не идеален и никогда на это не уповал. Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы иногда ни ошибался и ни оступался.
Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Спасибо команде. Ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех. В том числе судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но где-то я сам виноват. Всем добра. Я постараюсь не сломаться. Но сегодня было очень тяжело.
"Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев попал в дорожный скандал. Игрок проехал на красных свет, задел пешехода, оказавшегося американцем, своей машиной, а потом избил потерпевшего"
"Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев попал в дорожный скандал. Игрок проехал на красных свет, задел пешехода, оказавшегося американцем, своей машиной, а потом избил потерпевшего"
Нация деградирует!!!
Нация деградирует!!!
Они знали как нельзя себя вести будучи первыми людьми спорта
Они знали как нельзя себя вести будучи первыми людьми спорта
Сами себе противоречите.
Сами себе противоречите.
Все его выходки - следствие его дурного характера.
И виноват в этом только он сам!
Слова Богу в Спартаке нет таких личностей...
Все его выходки - следствие его дурного характера.
И виноват в этом только он сам!
Слова Богу в Спартаке нет таких личностей...