Дзюба: «Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь»

Форвард «Зенита» прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ . Накануне в Сеть попало интимное видео с участием футболиста.

Всех с очень важной победой. Самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Даже не сдержал эмоций в машине на обратном пути.

Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом сам виноват в этом, наверное. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем, кто поддержал меня в трудную минуту. Близкие, родные, семья, друзья. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я вам очень благодарен. Никогда этого не забуду.

Мой путь непростой. Что бы дальше ни было, я благодарен вам. Я не идеален и никогда на это не уповал. Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы иногда ни ошибался и ни оступался.

Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Спасибо команде. Ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех. В том числе судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но где-то я сам виноват. Всем добра. Я постараюсь не сломаться. Но сегодня было очень тяжело.