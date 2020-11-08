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Дзюба: «Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь»

вчера, 23:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ. Накануне в Сеть попало интимное видео с участием футболиста.

Всех с очень важной победой. Самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Даже не сдержал эмоций в машине на обратном пути.

Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом сам виноват в этом, наверное. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем, кто поддержал меня в трудную минуту. Близкие, родные, семья, друзья. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я вам очень благодарен. Никогда этого не забуду.

Мой путь непростой. Что бы дальше ни было, я благодарен вам. Я не идеален и никогда на это не уповал. Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы иногда ни ошибался и ни оступался.

Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Спасибо команде. Ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех. В том числе судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но где-то я сам виноват. Всем добра. Я постараюсь не сломаться. Но сегодня было очень тяжело.

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Все комментарии
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 00:14
И к чему ты это? Я что то редко вижу грузовики четырехтонники иностранного производства в России! Газончики да Зилы, я это к тому что мы выбираем качесто отталкиваясь от возможностей! У меня был холодильник Минск, которые проработал больше чем все последующие мои ЛыЖи, Самсунги и.т.д. Да он до сих пор работает, правда в качестве коптильни!) У нас Нива для сельской местности любой бы иномарке фору дала бы! Много чего у нас умели делать и все было качественным а сейчас одни еврожестянки!!!
juvenale
juvenale
сегодня в 00:12
гоняй дальше братан
Давайте думать
Давайте думать ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 00:12
94 на то , что он передергивает, скорее всего он по скудности ума это делал даже в прямом эфире
мангo
мангo ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
Хоум видео неважно на каком устройстве снимают - это домашка , он не пересылал его а вскрыли его мобилу. Ты посмотри какие там депутаты сидят сейчас, так что Дзюба еще цветочки по сравнению с ними. Володин так вообще гей и ничего терпят его все.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 00:11
Эти потом висели, и Цой)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 00:10
Эхх, напомнил, надо бы наведаться на родную квартиру родительскую да из закромов забрать все плакаты)
Timur132
Timur132 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:09
Вы понятия не имеете никакого о реальной жизни молодёжи, и живёте в своих фантазиях.
Timur132
Timur132 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
"Слова Богу в Спартаке нет таких личностей..."

"Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев попал в дорожный скандал. Игрок проехал на красных свет, задел пешехода, оказавшегося американцем, своей машиной, а потом избил потерпевшего"
мангo
мангo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:08
Ну да бухали по черному ))) хе хе, а у меня висели Ван Дамм и Брюс Ли))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:08
У меня Федя появился классе в 5-6, зато какой, разворот на 2 страницы из "Огонька" - библиотекарша в школе подогнала!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
    Давайте думать
    Давайте думать ответ ZjzoRe (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Какое это хоум видео? Ты снимаешь себя на устройствос ИНТЕРНЕТОМ карл, да еще полюбому он его кому то переслал, о боже Это Ведь Тупость несусветная и если ты его поддерживаешь, то значит это твой депутат в будущем.
    Нация деградирует!!!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 00:05
    Артемка 18
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    У меня в детстве над кроватью свободного места не было, от Вагиза и Феди до Стаса, Ильи, Шалимова, Родионова... В пластике.
    Они знали как нельзя себя вести будучи первыми людьми спорта
    мангo
    мангo ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    а что у тебя было .? . плакатики из газет и журналов которыми тв так дорожил ?) В этом твоя мораль ?) Разве плохо, что поменяли Запорожец или Москвич на фольксваген. или Тойоту ? Кстати тебя никто не заставляет потреблять западный продукт, купи росс стиралку и холодильник и комп тоже местного производства ахахаха
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 00:04
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:03
    На Зюбу многие дети хотят быть похожи,а он рукоблудит на видео,помоему это не есть хорошо!
    Timur132
    Timur132 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Детишки достаточно взрослые, чтобы мечтать о девках за деньги, но не достаточно, чтобы заниматься при этом рукоблудием.
    Сами себе противоречите.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Timur132 (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Эти детишки ещё не полировали ладони и идеализируют Артема, считая что видят его на сквозь. Они мечтают также круто замыкать в уплр мячи, отталкивая логтями соперника и жамкать передовых девченок за газовые доллары. А увидев видео у них разрушился пазл и это косяк Артема
    makkie
    makkie
    сегодня в 00:01
    Бедняга, давайте все вместе пожалеем Артемку.
    Все его выходки - следствие его дурного характера.
    И виноват в этом только он сам!
    Слова Богу в Спартаке нет таких личностей...
    мангo
    мангo
    сегодня в 00:00, ред.
    каждое падение можно превратить во взлет, в его случае для этого есть порно индустрия и заработает там не меньше ..
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 23:59
    Заходишь в чат рулетку, а там Дзюба...
    Timur132
    Timur132 ответ Footbolista (раскрыть)
    вчера в 23:59
      шацк
      шацк
      вчера в 23:58
      После забитых голов отдавал честь - типо военный, а теперь ты честь потерял! Так тупо 79аться, чего идиотам в жизни не хватает...
      Footbolista
      Footbolista ответ Timur132 (раскрыть)
      вчера в 23:57
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Dinamo (раскрыть)
        вчера в 23:57, ред.
        В детстве у меня висел на стенке Блохин из "Огонька" по моему или "Смены". С плакатами, постерами тогда было туго, поэтому Блохин был самой яркой фоткой и самой ценной. Так вот представил и понял что увидь я тогда подобное видео с Блохиным, его слюнявое лицо как у Дзюбы - картинки больше бы не было! Наш мир катится в пропасть, все ценности и мораль что были в совке мы растеряли, променяли на жвачки, джинсы и колу!!! Мы живем в Содоме и братья у нас Онаны!
        Timur132
        Timur132 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 23:57
        Возможно в вашем мирке все детишки сплошь ангелочки, и о взрослых вещах ничего не знают, но в реальности это совсем не так.
        офигенный
        офигенный
        вчера в 23:57
        офигеть он попал
        Timur132
        Timur132 ответ Footbolista (раскрыть)
        вчера в 23:55
        Убийство имиджа сборной и клуба не наказывается уголовной статьёй, в отличие от убийства из ствола.
        Footbolista
        Footbolista ответ Timur132 (раскрыть)
        вчера в 23:54
        "Убить" имидж сборной и клуба...
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