Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 14-го тура РПЛ .

Мой гол — это, прежде всего, заслуга всей команды. Мне отдают хорошие передачи. Вся команда — молодцы, все заслуживают поздравлений.

Тренер напомнил нам игру с «Тамбовом». Тогда тоже были удаления у соперника, и мы плохо на них отреагировали. Немножко расслабились. Сегодня мы правильно услышали его слова, не расслабились и довели игру до конца.

Секрет команды? У нас молодая команда. Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне, а стараемся дальше атаковать и забивать все больше и больше.