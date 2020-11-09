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Лесовой: «Вся команда — молодцы, все заслуживают поздравлений»

сегодня, 09:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 14-го тура РПЛ.

Мой гол — это, прежде всего, заслуга всей команды. Мне отдают хорошие передачи. Вся команда — молодцы, все заслуживают поздравлений.

Тренер напомнил нам игру с «Тамбовом». Тогда тоже были удаления у соперника, и мы плохо на них отреагировали. Немножко расслабились. Сегодня мы правильно услышали его слова, не расслабились и довели игру до конца.

Секрет команды? У нас молодая команда. Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне, а стараемся дальше атаковать и забивать все больше и больше.

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Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 11:09
красавчики
beefs
beefs
сегодня в 09:52
Думал что выиграют, но что так...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:52
Локо проигрывает динамо, Сочи, ротору, но не проигрывает Атлетико)))
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 09:51
Все молодцы.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:51, ред.
Кондуктор похоже дернул стоп-кран....:(((
Djebrael
Djebrael
сегодня в 09:42
Даже нескромно выигрывать с таким счетом...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:40
Такого счета никто не мог предугадать.
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