М. Кержаков: «Сегодня в команде были шуточки в сторону Дзюбы»

Вратарь «Зенита» после победы над «Краснодаром» поддержал своего одноклубника . Накануне в Сеть попало интимное видео с участием футболиста.

Ситуация с Дзюбой? Ну, в команде, конечно, были шуточки на эту тему, но в целом мы нормально отнеслись, я не вижу в этом ничего криминального и экстраординарного. Случилось и случилось. Как вы видите, в какой-то степени это нас немного даже сплотило.