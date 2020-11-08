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М. Кержаков: «Сегодня в команде были шуточки в сторону Дзюбы»

вчера, 23:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Краснодаром» поддержал своего одноклубника Артема Дзюбу. Накануне в Сеть попало интимное видео с участием футболиста.

Ситуация с Дзюбой? Ну, в команде, конечно, были шуточки на эту тему, но в целом мы нормально отнеслись, я не вижу в этом ничего криминального и экстраординарного. Случилось и случилось. Как вы видите, в какой-то степени это нас немного даже сплотило.

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Все комментарии
sargesniper
sargesniper
сегодня в 01:57
Сплотило и стали как пальцы на дзб руке)
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 01:53
Надо было сказать " посмешило"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:31
Вот Зенит и начал обыгрывать команды которые играют в ЛЧ...
Даже проигрывая по ходу матча...
Страшно представить панику и мандраж в рядах Брюгге,Лацио и Боруссии....
Зенит походу решил начать играть....
За наших
За наших
сегодня в 01:09
Игрочишко рукоблуд проказник)) Дзюба из Brazzers)
ABir
ABir
сегодня в 00:24
Все шутим?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:21
Куда без шуток то)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:21
Как сплотило? Все вокруг начали надра4ивать вокруг Дзюбы с высунутыми языками?
Asper
Asper ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:09
Не, ну ногой или головой себе наяривать - это вообще цирковой номер будет
drug01
drug01
вчера в 23:58
Надо его вызвать на ковёр в Газпром
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:55
Ладно питона душил,но манипуляции языком это нечто! Вот увидите,скоро выложат видео,где язык будет задействован!
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:45, ред.
Ничего не имею против Артёма но как тут не пошутить,ведь Дзюба футболист,а в футболе игра рукой запрещена!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:43
Сплотились и передернули подшучивая. Это нормально, главное не борщить
trimetil
trimetil
вчера в 23:40
А Володьки там не было?
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:40
Совсем довели Дзюбу. Азмун не дает, перешел на самоудовлетворение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:39
Так ему и надо...
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