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Понсе: «Тедеско умеет мотивировать. Просыпаюсь, и мне уже хочется на базу»

сегодня, 09:28

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекель Понсе поделился впечатлениями от работы под руководством Доменико Тедеско.

Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака»: я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское «davai», а мне говорит итальянский вариант «вперёд» – andiamo!

Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьёзный, чем весёлый; верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Поэтому после голов я просто очень сильно кричу «Гол», внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:24
Предполагаю, что футболисты "Локомотива" испытывают противоположные чувства, зная, что на базе их ждёт тихий, интеллигентный, аморфный главный тренер. Ничего плохого я не имею в виду и в некоторых случаях интеллигентность идёт на пользу, но футболистам в наше время нужен кнут без пряника, "ежовые " рукавицы и ведро скипидара с патефонными иголками, чтобы они ежесекундно чувствовали над собой Дамоклов меч.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:15
Мой первый командир,ступив утром на трап корабля,постоянно произносил фразу :"Скорей бы ночь,а завтра всё сначала!".
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:12
Особенно на фоне Олежи)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:30
Одни фантазёры собрались в тарасовке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:22
Уже по ночам во сне забивают,ну хоть так!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:06
Скучает мальчик по руке Дзюбы ... или 63 Тедеска.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:55
так и живи там))в чём проблема)))))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 09:52
Может Понсе лучше ночевать на базе?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:52
Классная тактика, давай и вперёд, а там как пойдёт.
Нет уж, давайте позиционку учите, надоел бей беги
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:44
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 09:42
    Хороший тренер Тедеско
    на базе в Тарасовке ждёт.
    Он с именем этим ложится
    и с именем этим встает.
    leopit
    leopit
    сегодня в 09:41
    Ну и отношения в Спартаке......Тьфу!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 09:32
    Понсе играет не ярко, но голы исправно забивает. Усадил на лавку Кокорина и Соболева
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 09:32
    Чем мотивирует ? Интересно!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 09:32
    Так видно же, что наиболее сильная черта Тедеско - мотивация. Трудно на поле на выкладываться, когда тренер даже на лавку не присядет. А вот технику и тактику надо подтянуть.
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