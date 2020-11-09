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У Вальверде диагностировали трещину в кости ноги

сегодня, 16:22

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил травму в матче 9-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:4).

У футболиста диагностирована трещина в задней большеберцовой кости правой ноги.

Сроки восстановления пока не называются.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:55
По лучше любого барселонского игрока умел играть за редчайшими исключениями,на одном уровне с ним Месси и Иньеста.Остальные и в подмётки не годятся
Legend 6
Legend 6 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 17:23
А он умел?
Бодаться, курить и лягушек жрать точно умел.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 16:46
Че, как там, Зидан, не разучился в футбик играть?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:43
Такими темпами у Реала некого будет выпускать! Здоровья Вальверде! Это один из лучших игроков Реала!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:34
Здоровья защитнику!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:29
Это уже сложная травма...здоровья и всего хорошего...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:26
Здоровья парню!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:22
Печально это все...
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