У Вальверде диагностировали трещину в кости ноги

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил травму в матче 9-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:4).
У футболиста диагностирована трещина в задней большеберцовой кости правой ноги.
Сроки восстановления пока не называются.
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил травму в матче 9-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:4).
У футболиста диагностирована трещина в задней большеберцовой кости правой ноги.
Сроки восстановления пока не называются.
Бодаться, курить и лягушек жрать точно умел.
Бодаться, курить и лягушек жрать точно умел.