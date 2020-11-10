Лесовой: «Сначала не поверил, что вызвали в сборную»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал вызов в сборную России.

Сначала не поверил, что вызвали в сборную, и подумал, что поздравляют с вызовом в молодёжную сборною. Потом удивился и обрадовался. Почему получил вызов? Один фактор я бы не мог выделить: тренеры много помогали, я много работал над собой и с божьей помощью тоже. Всё понемногу.

Я в сборной только второй день, поэтому, думаю, что это нормально, что мы пока больше кучкуемся с молодыми. Три-четыре дня, и с остальными тоже разобщаемся. Все взрослые общаются с молодыми, не чувствую никакого барьера. И с тренерским штабом тоже есть диалог, поэтому всё хорошо.

Что касается сборных Турции и Сербии, самый высокий уровень у соперников. Много их футболистов играют в ведущих европейских лигах.