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Лесовой: «Сначала не поверил, что вызвали в сборную»

сегодня, 20:47

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал вызов в сборную России.

Сначала не поверил, что вызвали в сборную, и подумал, что поздравляют с вызовом в молодёжную сборною. Потом удивился и обрадовался. Почему получил вызов? Один фактор я бы не мог выделить: тренеры много помогали, я много работал над собой и с божьей помощью тоже. Всё понемногу.

Я в сборной только второй день, поэтому, думаю, что это нормально, что мы пока больше кучкуемся с молодыми. Три-четыре дня, и с остальными тоже разобщаемся. Все взрослые общаются с молодыми, не чувствую никакого барьера. И с тренерским штабом тоже есть диалог, поэтому всё хорошо.

Что касается сборных Турции и Сербии, самый высокий уровень у соперников. Много их футболистов играют в ведущих европейских лигах.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:18
я тебе больше скажу))я до сих пор в это не верю))))
drug01
drug01
сегодня в 21:14
Надо оправдать доверие..... Успехов
holms918
holms918
сегодня в 20:59
Если вызвали, значит заслужил. Удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:49
Заслужил вызов!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:48
Нужно верить всегда!!!!
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