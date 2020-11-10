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Живоглядов: «Первый вызов в сборную — большая радость и большая честь»

сегодня, 20:20

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал вызов в сборную России.

Обрадовался, первое было впечатление. Все эмоции остались после игры, узнал о вызове в день матча с «Динамо». Первый вызов в сборную — большая радость и большая честь. Главный тренер сборной сказал, что следит за всеми. Поэтому были мысли, что могут вызвать.

Что знал о сборной? Только положительное, что здесь хорошая атмосфера и коллектив. Здесь внимание сразу бросается в глаза. Поражение в матче с «Динамо» не повлияло на настроение. После окончания матча все мысли были только о сборной.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:32
А Чалова с Кучаем вызвали?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:23
в твоём возрасте это повод для печали а по игре твоей команды это просто необъяснимо))) хотя только президент знает мысли нашего тренера))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:21
Надо оправдать доверие))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:21
вот и посомтрим на тебя
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