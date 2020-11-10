Таунсенд: «Работа в „Манчестер Юнайтед“ идеально подошла бы Почеттино»

Полузащитник «Кристал Пэлас» , работавший под руководством в «Тоттенхэме», считает, что аргентинский специалист должен возглавить «Манчестер Юнайтед».

Я думаю, что работа в «Манчестер Юнайтед» идеально подошла бы Почеттино. МЮ привлекает к игре за первую команду много игроков молодёжки. Почеттино умеет работать с молодыми игроками, он доказал это в «Тоттенхэме». Он мог бы вырастить футболистов мирового класса из молодых игроков «Манчестер Юнайтед».

Сульшер проделал хорошую работу, он удержал тонущий корабль на плаву, когда возглавил клуб. Он ученик Алекса Фергюсона, и строит команду на годы вперёд, что всегда трудно. Да, дела Сульшера идут хорошо, но разве «Манчестер Юнайтед» хочет упустить тренера мирового уровня, как Почеттино?