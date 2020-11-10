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Таунсенд: «Работа в „Манчестер Юнайтед“ идеально подошла бы Почеттино»

сегодня, 22:49

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд, работавший под руководством Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме», считает, что аргентинский специалист должен возглавить «Манчестер Юнайтед».

Я думаю, что работа в «Манчестер Юнайтед» идеально подошла бы Почеттино. МЮ привлекает к игре за первую команду много игроков молодёжки. Почеттино умеет работать с молодыми игроками, он доказал это в «Тоттенхэме». Он мог бы вырастить футболистов мирового класса из молодых игроков «Манчестер Юнайтед».

Сульшер проделал хорошую работу, он удержал тонущий корабль на плаву, когда возглавил клуб. Он ученик Алекса Фергюсона, и строит команду на годы вперёд, что всегда трудно. Да, дела Сульшера идут хорошо, но разве «Манчестер Юнайтед» хочет упустить тренера мирового уровня, как Почеттино?

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 23:25
интересная интрига разыгрывается...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:54
Сульшера еще увольить надо))
David Young
David Young
сегодня в 22:50
Не факт, но он отличный специалист, у него ещё есть возможность стать по-настоящему великим тренером.
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