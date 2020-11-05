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Спортивный директор «Тамбова» Худяков заразился коронавирусом

вчера, 22:38

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что заразился коронавирусом.

Лечусь дома, чувствую себя нормально. В начале той недели я был по делам в Москве, поднялась температура. Вернулся в Саранск, сдал тест и худшие опасения подтвердились – корона, поражено 25% легких. Но нюх я не терял, только пару дней потемпературил и все – в остальном болезнь протекает бессимптомно.

Ближайшую игру с «Ахматом» я пропущу, а вот к выезду в Краснодар должен быть уже здоров. Завтра сдаю тест, потом еще один, и если все будет ок, то вернусь к нормальной жизни. У нас сложная гостевая серия: «Краснодар», «Уфа» и «Спартак». Зато потом три подряд встречи проведем условно дома. Надо брать очки.

Что касается финансирования, то денег и правда нет. Еле-еле сводим концы с концами и очень рассчитываем на помощь губернатора Никитина. Что если футболисты массово начнут разрывать контракты? Это будет конец, нельзя дать умереть тамбовскому футболу. Нужно держать обещания.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
Вот и нас начинается потихонечку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:34
Здоровья парню
beefs
beefs
вчера в 23:19
еще одна жертва короны...
drug01
drug01
вчера в 23:13
Плохая новость... Только здоровья желаю
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:56
Сводки с фронта прям! Здоровья!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:43
Пусть скорей выздоравливайт
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