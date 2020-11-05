Спортивный директор «Тамбова» Худяков заразился коронавирусом

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что заразился коронавирусом.

Лечусь дома, чувствую себя нормально. В начале той недели я был по делам в Москве, поднялась температура. Вернулся в Саранск, сдал тест и худшие опасения подтвердились – корона, поражено 25% легких. Но нюх я не терял, только пару дней потемпературил и все – в остальном болезнь протекает бессимптомно.

Ближайшую игру с «Ахматом» я пропущу, а вот к выезду в Краснодар должен быть уже здоров. Завтра сдаю тест, потом еще один, и если все будет ок, то вернусь к нормальной жизни. У нас сложная гостевая серия: «Краснодар», «Уфа» и «Спартак». Зато потом три подряд встречи проведем условно дома. Надо брать очки.

Что касается финансирования, то денег и правда нет. Еле-еле сводим концы с концами и очень рассчитываем на помощь губернатора Никитина. Что если футболисты массово начнут разрывать контракты? Это будет конец, нельзя дать умереть тамбовскому футболу. Нужно держать обещания.