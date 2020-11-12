Орлов: «Шестое место для „Спартака“ — это прогресс»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ .

Тедеско не блещет в «Спартаке»? Почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмые. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты.