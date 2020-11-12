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Орлов: «Шестое место для „Спартака“ — это прогресс»

сегодня, 15:58

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

Тедеско не блещет в «Спартаке»? Почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмые. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты.

Ранее Орлов поделился мнением о слитом в Сеть ролике с участием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

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Footbolista
Footbolista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 16:55, ред.
Это лазурный след в его голове...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:51
Спартак будет повыше.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:45
Орлов здесь как никогда логичен, хотя без судейской поддержки даже 7-е место спартаку было бы за счастье
feris1
feris1
сегодня в 16:40
Спартаку к шестому месту не привыкать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:36
Не дай бог сбудется, тогда Гене присвоят звание: Заслуженный оракул России.
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
сегодня в 16:32
Старый совсем из ума выжил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:24
Лазурный оратор Геннадий тонко иронизирует над сравнительно неплохо играющим Спартаком, указывая ему на шестое место и на полном серьезе оправдывает скандалиста, доминатора раздевалок и маструбатора Артемия, называя его незаменимой потерей для сборной России бредя каким-то краснодарским следом. А я в недоумении, что это, лицемерие или избирательный старческий маразм?
161регион
161регион
сегодня в 16:20
Ухахаха... Насмешил старый маразматик😂
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:18
А не факт товарищь птичкин , что вас уже вместе с дзюбой нельзя допускать ко всему, что называется футболом.
makkie
makkie
сегодня в 16:05
Боже, какая смешная шутка (нет)
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 16:04
жалко деда...немытые бы над ним шефство бы взяли ...
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 15:59
Вот тут Гена прав
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