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Орлов — о ролике Дзюбы: «Здесь есть краснодарский след»

сегодня, 14:57

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о слитом в Сеть ролике с участием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Реакция на видео Дзюбы — продукт комсомольских и партийных собраний. Это ещё осталось в головах у наших людей. Они всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах. Дзюба — профессионал, и он должен играть в футбол. Не знаю, как будет в товарищеском матче с Молдовой, а вот в следующей встрече Артёма может не хватить. И после этого пусть люди сами расценят поведение тренера сборной России.

Во главе должен стоять профессионализм. Если человек нарушил закон, он должен нести ответственность. Но закон-то не нарушен никакой. Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос — почему он попал в Сеть накануне матча с «Краснодаром»? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это делают болельщики, чтобы кому-то навредить. А Дзюба есть Дзюба, для меня он просто футболист.

Сперва в матче с «Краснодаром» Дзюба был очень поникший. На него повлияло, что его очень неприятно встретил «Вираж». Из-за этого в первом тайме Артём не играл. Когда ему доверили бить пенальти, он не был уверенным в себе. Дзюба — типичный русский мужик. Когда русского мужика загонят в угол, он идёт сражаться. Артёму нужен вызов, он не может находиться в простом состоянии. Может, и очень хорошо, что это всё произошло, чтобы его взбодрить, взбесить. В таком состоянии он становится на поле номером один. Дзюба во втором тайме зажёг партнёров. У него не было капитанской повязки, но он был лидером, вождём.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Борг (раскрыть)
сегодня в 16:57, ред.
онанчей...
Борг
Борг ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 16:55
Предводитель каманчей.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:53
У меня другая,проверенная информация, инфа 100%, это союз Моссада, Молдавского разведывательного управления и турецкого кгб скинулись и заплатили хакеру чтобы он взломал Артема...
alfranza
alfranza
сегодня в 16:52
Господи, уже начали фантастику выдумывать.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 16:50
АЛЛЕ СКОРАЯ?БЫСТРЕЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ,
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 16:49
Это западные разведки, их работа. Дзюба лидер сборной, всей страны. Бросая на него тень, бросают тень на всех лидеров России. Вы поняли что я Рогозина имел ввиду. Через Дзюбу, тень на Рогозина, очернить его песни, а там и на космическую программу России смотреть косо начнут. Скажут: так вот на что у русских похож контур ракеты. Враги, кругом внешние враги и внутренние идиоты.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:45
Ну опять - Дзюба, да Дзюба! Пора уже взламывать телефоны игроков Спартака, Динамо, ЦСКА, Локо, Краснодара и также выкладывать их в сеть. Людям же интересно - какие "скелеты в шкафу" у игроков других клубов. Или "заказ" был только на Зенит? И от кого?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:45
В представлении орлова существует некая популяция "типичных русских мужиков", которые в вполне зрелом возрасте занимаются самообладанием и снимают этот процесс с какой-то целью на видео.
Видимо, самому орлову близка эта тема раз он считает ее типичной почему-то именно для "русских мужиков".
Вот как оказывается выглядит типичный тренировочный процесс "русского мужика"перед матчем!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:43
Может это Папа Римский строит козни Дзюбе?!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 16:42
Дзюба может ответить только одним способом-кидать палки на лицо противников.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:42
Скорую в студию!! И смирительную рубашку чтоб не забыли)) Ужас...
Ravshan878
Ravshan878 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 16:39
Если не Краснодаром, допустим Лацио значит итальянский мафия.
Любыми фраза ,,лейтенанта,, ыг ыг ыг.(((
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 16:39
Совсем газпром деда довели!!!
Раздевалочки дзюбы с азмуном + цыганом,брюгге,последнее место в ЛЧ,отстронение вилки, дюков ау????
d_fincher
d_fincher
сегодня в 16:38, ред.
Геннадий великолепен в своих чарующих лазуревых доспехах. Повергает врагов лазуревой башни направо и налево, бесстрашно бросая вызов здравому смыслу и логике. Геннадий, согласен с вами на все сто процентов - Дзюба в сердце каждого фаната Зенита, он, можно сказать, является лицом Зенита. И не только лицом.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:30
Похоже у Геннадия Сергеевича развивается болезнь связанная с психиатрией.
А случай с Дзюбой это обычная тупость и глупость самого автора ролика, т.е. Дзюбы.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 16:28
начались конспирологические версии )
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Aliks (раскрыть)
сегодня в 16:25
мужики в поле, прогугли Мамаев, Королева
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:24
Как же все запущено у Гены. Неужели никто из Газпрома , Зенита, или Газпроммедиа не посоветует ему обратиться к доктору.? Вряд ли человек в своем уме мог такое сказать.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 16:24, ред.
А зачем Краснодару это фейк. Они что в финале лиги чемпионов встречаются с Зенитом? Обычный трех очковый матч который ничего не решать.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:23
московский след вижу))) при чем тут Краснодар? тут всем видос показали что у него 19 см))) и все аж обзавидовались)) для телки он своей может 74л, а кто то захотел шантажировать, и пошло поехало ИМХО
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 16:22
    leopit
    leopit ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    сегодня в 16:21
      Aliks
      Aliks
      сегодня в 16:17
      какие же они мерзкие эти клоуны газпромовские. теперь они всех убеждают,что русский мужик должен дуплом на камеру подмахивать и язычком работать....Тьфу
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 16:15
      Думаю , что если бы Дзюба сейчас играл за Спартак или другую команду , то "песня" Орлова звучала бы совсем иначе.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 16:12
      А если бы выложили перед Боруссией Д?Значит это они?Чтобы Зенит их не дай Бог не обыграл и Дзюба не заколотил трёшку?
      ошалевший
      ошалевший
      сегодня в 16:06
      дзюба сам себя снимал,а виноват кто то другой,типичный бомж
      Сантус
      Сантус
      сегодня в 16:06
      Надоел сыр-бор с дро.нёй этого полена.Ему нужен вызов??Пусть снимет дро.ню по македонски,двумя руками...:)
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 16:00
      Дзюба - вождь бомжей...
      Г.Орлов...
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      сегодня в 15:56
      Я почти уверен, что Галицкий названивал Артему в нижнем белье и в какой-то момент Дзюба попался в злые сети. Ну а дальше дело техники. Видео сохранили и выпустили в свет накануне важнейшего матча. Весь мир смотрел этот матч, его нельзя было проиграть, а для достижения цели — все средства хороши
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 15:53
      я что единственный кто это видио не смотрел?))))
      орёл так походу раз 100 прокрутил)))
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