Тест для Соболева, смотр центрбеков и братская связка. Топ-5 ожидания от матча Молдавия — Россия

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сегодня, 15:00

«Соккер.ру» призывает Станислава Черчесова не скупиться на эксперименты.

Попытайтесь натянуть сову на глобус и поймете, что даже в этом трудновыполнимом и бесполезном занятии больше смысла, чем в товарищеских матчах сборной этой осенью. Как и в октябре, сборная России проведет три матча за 7 дней. Строго говоря, в мире непобежденного коронавируса даже проведение Лиги наций выглядит нелепо: футболисты вынуждены подвергать себя дополнительной опасности в аэропортах, потом формируют новые контактные группы в расположении сборной, кто-то обязательно увезет с собой заразу в клубы.

Правильно сказал Тони Кроос — решают ФИФА и УЕФА , остальные чувствуют себя марионетками в руках могущественных организаций. А на местах находятся умники, которые добавляют лишние и совершенно ненужные матчи в без того экстремально плотный календарь. Это не только России касается, товарищеские матчи накануне двух туров Лиги наций проводят многие сборные.

Раскрыть сакральный смысл встреч со Швецией и Молдавией никто не в силах, лучше всего здесь подойдет объяснение из забытого анекдота, где никому по отдельности было не надо и не хотелось, но… «надо, так надо». Стадный рефлекс и коллективное безответственное в действии. Но раз уж матч с Молдавией уже не отменить, то пожелаем сборной России хотя бы не загонять лидеров накануне значимых с турнирной точки зрения матчей и обкатать новичков.

1. Подходящий момент для дебюта Сафонова

Антон Шунин — зрелый и мастеровитый вратарь, и в этом сезоне капитан «Динамо» действительно хорош. Сложно оспорить ставку на него в сборной России: надежность, статистика, сэйвы и отсутствие ляпов говорят в пользу Антона. Вот только Шунин пропускает ноябрьский сбор из-за сомнительного теста на коронавирус. В распоряжении Черчесова трио вратарей Гильерме, Джанаев и Сафонов.

Голкипер «Локомотива» играл в отборе Евро-2020, его уровень и возможности известны. Джанаев в сборной по той же причине, что раньше Габулов: Черчесов выбирает третьих вратарей не для конкуренции, а чтобы они тренировали двух своих коллег вместе со Стауче.

В отсутствие Шунина логично сделать ставку на Сафонова, но Матвею нужен тест на психологическую устойчивость в игре с Молдавией. Если сыграет уверенно, то будет основным в матчах с Турцией и Сербией, задрожат коленки — придется вернуться к проверенному варианту с Гильерме.

2. Напарник для Джикии: шанс для Дивеева и Евгеньева

Правый центральный защитник — проблемная позиция в сборной, а на этом сборе у Андрея Семенова появилось сразу два молодых конкурента, которые могут вытеснить его из состава в ближайшее время. Черчесов посмотрит на Дивеева с Евгеньевым на тренировках, а в матче с Молдавией стоит попробовать одного из них в паре с новоиспеченным капитаном Джикией.

Только одного, потому что Георгия вряд ли стоит держать на поле больше одного тайма, а так сыграть могут оба, только уже в других вариациях обороны. Выбирая напарника для Джикии между Игорем и Романом, склоняюсь к центрбеку ЦСКА : во-первых, Дивеев представляет оборонительную линию команды, лидирующей в РПЛ , во-вторых, у него более солидный опыт в профессиональном футболе, в-третьих, в отличие от Евгеньева, уже есть опыт международных матчей в еврокубках.

3. Фомин и Обляков помогут Зобнину и Оздоеву. Даниил должен сыграть 90 минут

Зобнин и Оздоев — незаменимые в своих клубах, на них точно будет сделана ставка в матчах Лиги наций, в то время как против Молдавии полузащитники должны получить отдых. Возможно, не полноценный, но держать их на поле дольше 45 минут — вопреки здравому смыслу.

В сборной у Романа и Магомеда появились интересные конкуренты: Фомин зажигает в «Динамо», а Обляков — в ЦСКА . Даниил приезжал еще на прошлый сбор, но тогда не сыграл ни минуты в товарищеской игре со Швецией, что стало неожиданностью, а против Турции вышел на считанные минуты.

Сейчас Фомин нужен в старте, а для упрочнения игровых связей ему можно дать все 90 минут в Кишиневе, в то время как Зобнин и Оздоев подработают навигаторами для новичка сборной России. Возможен вариант и с дебютом Облякова, но сейчас Иван, пожалуй, чуть дальше от игровых минут в команде Черчесова, чем Фомин.

4. Братская связка в группе атаки

Алексей Миранчук сыграл 41 минуту за «Аталанту» и забил два мяча, то есть он уже в хорошей форме и с дефицитом игровой практики. Станислав Саламович должен быть рад этому обстоятельству: проблем с усталостью нет, Алексей голоден до футбола, так что его можно использовать во всех трех матчах. Интересно было бы посмотреть на братскую связку в сборной: Алексей на позиции центрального атакующего, Антон правее.

Слева могут сыграть Кузяев или набравший форму Черышев. Интересно было бы посмотреть на Кучаева и Лесового, если ему разрешат принять участие в игре. Отсутствие Дзюбы дает Черчесову возможность отказаться от Ионова на правом фланге и опробовать более нацеленных на комбинационную игру футболистов. Благо, они в наличии.

5. Соболеву нужен дебют в стартовом составе. Он форвард №1 на этом сборе

В октябре Соболев забил Швеции и выходил в концовке матча с Венгрией, где сумел обострить игру в последние 10 минут, действуя в паре с Дзюбой. Теперь Александр ждет дебют в стартовом составе сборной России, и он должен состояться уже сегодня. Соболев не успел устать, в стартовом составе «Спартака» он появился впервые за долгое время в прошедший уикенд и отметился дублем в ворота «Урала».

С запасом сил у форварда все в порядке, а вот практика и уверенность ему необходимы. Предположу, что Соболев начнет с первых минут все три ноябрьские встречи, сегодня в его распоряжении будет от 45 до 60 минут, за которые нужно будет наладить взаимодействие с Миранчуками, а в идеале забить, чтобы подойти к матчам против Турции и Сербии в полной боевой готовности.