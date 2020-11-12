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Рубашко: «Судейство — это одна из самых тяжелых работ»

сегодня, 15:12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал вероятный уход Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Я не владею всей информацией по поводу ухода Кашшаи, но могу сказать, что у каждого свой путь. Люди по возможности отдаются своему делу, а потом наступает время, когда приходится что-то менять в своей жизни. Футбол не может быть постоянен, как и любая другая работа, будь ты тренером или игроком. Поэтому это жизнь, но могу сказать, что реформа в нашем судейском корпусе тяжелая.

Много наболело, тяжело менять все сразу, но однозначно работа ведется в правильном направлении, улучшения есть, но есть и проблемы, которые остаются. Думаю, что время покажет. В любом случае многие сейчас высказываются об улучшениях. Кому-то нравятся трактовки, кто-то их все еще не понимает. Конечно, это все должно быть выработано. Но все не так просто, судейство — это одна из самых тяжелых работ. Люди работали еще при Егорове, поэтому кому-то тяжело перестроиться. Машина катилась, движение все равно идет. Но я считаю, что во многих моментах стало лучше, но и не без проблем, они все равно есть. Но это ежедневная работа.

Если уйдет Кашшаи, то без разницы, кто придет, иностранец или наш российский человек. Самое главное, чтобы человек непредвзято преследовал цели улучшения и качества судейства в России. Тут зависит от подхода, и чтобы не было влияния на него.

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AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 16:01
Шахтеры, металлурги вышли из чата
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:41
По последнему абзацу: наш народ никому не даст расслабиться, кто бы ни пришел на этот пост. Хоть Папа римский. Критиковать нам кого бы то ни было - хлебом не корми. Каждый желает загнать иголочку под коготок критикуемому, и при этом испытывает такое удовольствие !...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:24
Ключевые слова "главное, чтобы не было влияния извне", это адресовано федуну и миллеру.
David Young
David Young
сегодня в 15:20
Работа футбольным судьёй тяжела, требует специфической квалификации и достаточных навыков, и мало кто судит всю свою рабочую жизнь, но самой тяжёлой или одной из самых тяжёлых она не является, всё-таки есть и более опасные, и более тяжёлые, и более вредящие здоровью работы, за которые ещё и часто меньше платят, чем за работу судьёй. В общем не лафа, но и не самое тяжкое из того, чему можно посвятить жизнь или её часть.
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