Широков — о видео Дзюбы: «На федеральных каналах даже показывают его»

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего Артёма Дзюбы из-за слитого интимного видео в Сеть.
Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял. Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.
Об этом говорят уже неделю? Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно.
Керачят стульями, сушат сухари, устраивают случку в раздевалке, керачят со всей дури бутсами по голове лежачего, бросают семьи, алименты, суходрочка на весь мир, вылизывание пилотки, демонстрация и съёмка заднего прохода..)). Бесятся от жиру вурдалаки, черти). И, кто их поддерживает? Такие же черти в лице Панина и ему подобных). Спасибо Путину за это).
Керачят стульями, сушат сухари, устраивают случку в раздевалке, керачят со всей дури бутсами по голове лежачего, бросают семьи, алименты, суходрочка на весь мир, вылизывание пилотки, демонстрация и съёмка заднего прохода..)). Бесятся от жиру вурдалаки, черти). И, кто их поддерживает? Такие же черти в лице Панина и ему подобных). Спасибо Путину за это).