Широков — о видео Дзюбы: «На федеральных каналах даже показывают его»

Бывший российский футболист поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего из-за слитого интимного видео в Сеть.

Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял. Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.

Об этом говорят уже неделю? Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно.