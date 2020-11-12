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Широков — о видео Дзюбы: «На федеральных каналах даже показывают его»

сегодня, 15:05

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего Артёма Дзюбы из-за слитого интимного видео в Сеть.

Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял. Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.

Об этом говорят уже неделю? Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно.

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Все комментарии
alfranza
alfranza
сегодня в 16:54
74 за Россию вместе с Дзюбой!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:22
В министры-пианисты Артема!
andre_can
andre_can
сегодня в 16:11
Дзюбу в депутаты!!!
David Young
David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 15:53
Ваш пост - печальная суровая правда.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:52
Что творится с росфутболом и вокруг него!?).
Керачят стульями, сушат сухари, устраивают случку в раздевалке, керачят со всей дури бутсами по голове лежачего, бросают семьи, алименты, суходрочка на весь мир, вылизывание пилотки, демонстрация и съёмка заднего прохода..)). Бесятся от жиру вурдалаки, черти). И, кто их поддерживает? Такие же черти в лице Панина и ему подобных). Спасибо Путину за это).
David Young
David Young
сегодня в 15:26
То, что ты сделал с судьёй - это даже не дно, Широков.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:22
Рома, прям авторитет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:16
Может Роме с дзюбой на пару заняться ананизмом.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Роману о другом думать надо...срок корячится
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