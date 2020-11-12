Колосков: «Я бы не стал обвинять Кашшаи во всех грехах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о вероятном уходе Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС .

Российский футбол позорят судьи, а не руководители судейской организации. Департамент судейства, возглавляемый Кашшаи, четко выполняет все регламентные нормы судейского комитета.

Долгое время это была закрытая организация, но, когда «Спартак» подал апелляцию, все изменилось. Теперь после каждого тура кто-то из официальных лиц комментирует решения арбитров, а РФС публично высказывается об ошибках.