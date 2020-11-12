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Колосков: «Я бы не стал обвинять Кашшаи во всех грехах»

сегодня, 15:43

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о вероятном уходе Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

Российский футбол позорят судьи, а не руководители судейской организации. Департамент судейства, возглавляемый Кашшаи, четко выполняет все регламентные нормы судейского комитета.

Долгое время это была закрытая организация, но, когда «Спартак» подал апелляцию, все изменилось. Теперь после каждого тура кто-то из официальных лиц комментирует решения арбитров, а РФС публично высказывается об ошибках.

Я бы не стал обвинять Кашшаи во всех грехах, ведь виноваты судьи и те, кто работают на VAR. Судейство у нас, мягко говоря, неудовлетворительное.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:10, ред.
Руководители приходят и уходят , а Вилков продолжает "насвистывать" себе под нос одному ему известные "арии". Пора бы уже разогнать этот "сводный хор непревзойденных мастеров художественного свиста"!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:07
Руководителя можно сменить, но ведь меняли уже и не раз. Ничего не изменилось. Судьи то прежние остались. Руководители менялись , а судьи то все те же, может надо судей поменять???
Надо готовить новую партию молодых судей, готовить тщательно и обстоятельно. Иначе ничего не поменяется.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:50
РЫБА ГНЕЕТ С ГОЛОВЫ !!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:46
Низкое качество его работы очевидно всем.
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