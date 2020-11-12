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Депутат Лебедев: «Спасибо Собянину за 25%, хоть не полностью закрыл арены»

сегодня, 15:50

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина ограничить посещение футбольных арен до 25% от максимального количества зрителей.

Надо сказать спасибо Сергею Семеновичу за то, что не закрыл стадионы для болельщиков полностью. Сейчас заболеваний даже больше, чем весной, когда чемпионат вообще был приостановлен. 25 процентов — это хоть что-то, если сравнивать с полным запретом. Это самый спокойный выход из сложившейся ситуации. В других европейских странах все матчи проходят без зрителей.

Хорошо, что на матчах «Локомотива» и ЦСКА в еврокубках будут болельщики, потому что клубам очень нужна поддержка.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 15:57
Увидим насколько хорошо данная стратегия сработает.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:52
Как заболеют бодьше так и закроют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:52
Мог ваще закрыть
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