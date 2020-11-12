Депутат Лебедев: «Спасибо Собянину за 25%, хоть не полностью закрыл арены»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина ограничить посещение футбольных арен до 25% от максимального количества зрителей.

Надо сказать спасибо Сергею Семеновичу за то, что не закрыл стадионы для болельщиков полностью. Сейчас заболеваний даже больше, чем весной, когда чемпионат вообще был приостановлен. 25 процентов — это хоть что-то, если сравнивать с полным запретом. Это самый спокойный выход из сложившейся ситуации. В других европейских странах все матчи проходят без зрителей.