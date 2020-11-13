Мостовой: «В сборной России капитанская повязка должна была быть у Жиркова»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что игрок «Зенита» Юрий Жирков должен быть капитаном национальной команды.
Меня удивило, что капитаном национальной сборной в матче с Молдавией вышел не Жирков Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер. Но мне кажется, что по возрасту и по всему остальному капитанская повязка должна была быть у Жиркова.
Напомним, что капитаном в этом матче был защитник Георгий Джикия.
Пожалели вообщем))
Пожалели вообщем))