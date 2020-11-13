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Мостовой: «В сборной России капитанская повязка должна была быть у Жиркова»

сегодня, 17:47
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что игрок «Зенита» Юрий Жирков должен быть капитаном национальной команды.

Меня удивило, что капитаном национальной сборной в матче с Молдавией вышел не Жирков Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер. Но мне кажется, что по возрасту и по всему остальному капитанская повязка должна была быть у Жиркова.

Напомним, что капитаном в этом матче был защитник Георгий Джикия.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:34, ред.
Дзюбе точно не надо ее давать.
Василий Копатович
Василий Копатович
сегодня в 18:30
грузин капитан сборной России. можно ещё Марио дать как будет здоров
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:16
Жирков молчун и бесконфликтный, спокойный человек. Он не капитан, он просто отличный игрок и повязка ему не нужна. Джикия пусть капитанит.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:13
Ну если бы капитаном был Жирков, то порвали бы Молдову 5:0
Пожалели вообщем))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:12
А я бы Джикии дал повязку!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:09
Г-н Мостовой (когда-то мне пришлось играть против его отца на первенство области), вы забываете, что капитан команды - центральная фигура на поле, которая должна верховенствовать над всеми футболистами, и которая, как правило, самая заметная по этой причине. Юрий Жирков, как серая мышка, во время матча выскочит из норки, когда мяч рядом, пнёт его партнёру - и опять в норку либо трусит по кромке поля, делая вид, что всё, что вокруг происходит, его не касается. Вот и приходится ребятам в сборной играть каждый матч в девять полевых, выполняя за Жиркова основную работу. Хотя бы об этом главный тренер подумал.
Zak11
Zak11
сегодня в 18:00
Юра скромный человек. Возможно он сам не хочет брать на себя роль капитана. Джикия уже привык выводить команду. Думаю что решение правильное.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:57
Юра не всегда играет и устаёт в силу возраста. Да и скромен он.
drug01
drug01
сегодня в 17:56
Скоро Дзюба придёт и все будет хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:56
А меня не удивило. Джикия - вполне достойный капитан.
beefs
beefs
сегодня в 17:51
Жирков - достойный капитан...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:50
Это есть правда...
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