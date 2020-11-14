Болт сожалеет, что начал футбольную карьеру именно в Австралии

Легенда ямайской легкой атлетики Усэйн Болт рассказал о начале своей футбольной карьеры в 2017 году.

Мне кажется, что мне нужно было остаться в Европе. Когда поехал в Австралию, я думал, что нужно быть вдали от СМИ . Там я мог начать карьеру с меньшими затратами. Но все получилось не так, как я думал. Если бы я остался в Европе, мне бы помогли гораздо больше. Все продлилось бы дольше и карьера футболиста была бы успешнее.