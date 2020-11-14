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Болт сожалеет, что начал футбольную карьеру именно в Австралии

сегодня, 12:05

Легенда ямайской легкой атлетики Усэйн Болт рассказал о начале своей футбольной карьеры в 2017 году.

Мне кажется, что мне нужно было остаться в Европе. Когда поехал в Австралию, я думал, что нужно быть вдали от СМИ. Там я мог начать карьеру с меньшими затратами. Но все получилось не так, как я думал. Если бы я остался в Европе, мне бы помогли гораздо больше. Все продлилось бы дольше и карьера футболиста была бы успешнее.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:24
Конечно!Все равно уже супер пупер игрока с него не вышло!Но позажигал бы)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Согласен! И денег бы срубил по-крупному и клубам реклама сумасшедшая была.
Помню он даже за МЮ против Барсы играл в благотворительном матче, ажиотаж был большой.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:07
Ему надо было к шейхам идти!МС или ПСЖ)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:06
Ну не его это! Зря вообще в футболёры пошёл.
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