Маротта: «Итальянские клубы — крупнейшие налогоплательщики страны»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением об отсутствии помощи со стороны руководства страны на фоне пандемии коронавируса.

Помощь руководства страны? Конечно же, мы не требуем денег у государства, это немыслимо. Но итальянские клубы — крупнейшие налогоплательщики страны, мы платим 1-1.2 млрд налоговых поступлений, но об этом никто не говорит. Мы хотели иметь хотя бы отсрочку по налогообложениям. Хотелось бы, чтобы нас считали крупнейшими налогоплательщиками, какими мы являемся на самом деле. Мы должны сделать все возможное, чтобы правительство страны позволило нам не просто дышать, нужно гораздо больше.