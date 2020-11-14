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Маротта: «Итальянские клубы — крупнейшие налогоплательщики страны»

сегодня, 11:11

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением об отсутствии помощи со стороны руководства страны на фоне пандемии коронавируса.

Помощь руководства страны? Конечно же, мы не требуем денег у государства, это немыслимо. Но итальянские клубы — крупнейшие налогоплательщики страны, мы платим 1-1.2 млрд налоговых поступлений, но об этом никто не говорит. Мы хотели иметь хотя бы отсрочку по налогообложениям. Хотелось бы, чтобы нас считали крупнейшими налогоплательщиками, какими мы являемся на самом деле. Мы должны сделать все возможное, чтобы правительство страны позволило нам не просто дышать, нужно гораздо больше.

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Footbolista
Footbolista ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:30, ред.
Все "загнивают" по своему)...тот кто ничего не производит - крупнейший налогоплательщик в стране...это по меньшей мере странно...второе место по доходам и налогам я так понял у наследия Древнего Рима)...
galem72
galem72
сегодня в 11:15
Так это понятно: они там у себя в Европе каждый день "загнивают" ведь. Вот у нас в плешивой "сверхдержаве" бесполезные для населения убыточные клубы смело бюджет прожирают и в ус не дуют. Почувствуй разницу!
beefs
beefs
сегодня в 11:15
а наши пожиратели казны...
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