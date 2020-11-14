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Коноплянка: «Сборная Украины играет для того, чтобы получать удовольствие»

сегодня, 11:30

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился мнением о выступлениях и перспективах сборной Украины.

Мы провели не одну хорошую игру. Там, где теряли очки, мы играли с достоинством. Все болельщики, которых я встречал, говорили: «Молодцы, ребята». Мы вроде проиграли, а болельщики хвалят.

От победы ты не всегда получаешь столько удовольствия, как от красивой игры. Мы играем для того, чтобы получать удовольствие. И чтобы кайфовали все, кто смотрит этот футбол.

Накануне Украина уступила Польше в товарищеском матче.

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pomor45
pomor45
сегодня в 13:23
Скоро будут балдеть от поражений.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:06
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 12:11
    Дзюба получает удовольствие, даже не играя, вот пример Коноплянке, который считает, что ради удовольствия нужно выкладываться на поле изо всех сил.

    Кстати, другие наши сборники с ним солидарны.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 11:59
    Удовольствие - это сало!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 11:57
    А от нашей сборной пока не удовольствия, ни побед, один Дзюба хоть как-то болельщиков развлекает.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 11:50
    Коноплянка давно уже не ирает,еще с тех времен как Реалу 3-ху положил и завзездился)))
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:42
    Удовольствие тоже получать надо но без побед не куда.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:31
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