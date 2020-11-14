Коноплянка: «Сборная Украины играет для того, чтобы получать удовольствие»

Полузащитник «Шахтера» поделился мнением о выступлениях и перспективах сборной Украины.

Мы провели не одну хорошую игру. Там, где теряли очки, мы играли с достоинством. Все болельщики, которых я встречал, говорили: «Молодцы, ребята». Мы вроде проиграли, а болельщики хвалят.

От победы ты не всегда получаешь столько удовольствия, как от красивой игры. Мы играем для того, чтобы получать удовольствие. И чтобы кайфовали все, кто смотрит этот футбол.