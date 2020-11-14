Спортдиректор «Боруссии» М: «Почему бы Нойхаусу не остаться в нашем клубе?»

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль порассуждал о вероятности того, что покинет клуб и присоединится к мюнхенской «Баварии».

Я занимаюсь этим уже 12 лет, и наших игроков всегда связывали с другими клубами — так же, как и нашего тренера, кстати. Иногда это добавляет проблем.

Почему бы Флориану Нойхаусу не остаться с нами?! Он играет с Гладбахом на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов.

Конечно, я понимаю, что у наших игроков есть потенциал в какой-то момент перейти в самые большие клубы.