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Спортдиректор «Боруссии» М: «Почему бы Нойхаусу не остаться в нашем клубе?»

сегодня, 10:43

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль порассуждал о вероятности того, что Флориан Нойхаус покинет клуб и присоединится к мюнхенской «Баварии».

Я занимаюсь этим уже 12 лет, и наших игроков всегда связывали с другими клубами — так же, как и нашего тренера, кстати. Иногда это добавляет проблем.

Почему бы Флориану Нойхаусу не остаться с нами?! Он играет с Гладбахом на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов.

Конечно, я понимаю, что у наших игроков есть потенциал в какой-то момент перейти в самые большие клубы.

Контракт Нойхауса с «Боруссией» действует до лета 2024 года.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:44
Останется,вангую
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