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Синиша Михайлович заявил, что Тотти заслуживал получить «Золотой мяч»

сегодня, 09:41

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заявил, что бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заслуживал выиграть «Золотой мяч».

Баджо, Дель Пьеро, Манчини, Дзола... Тотти был более цельным игроком, чем любой из них. Он забил 250 голов и сделал более 1000 результативных передач. Глядя на тех, кто выиграл «Золотой мяч», бросается в глаза, что Тотти его не получал.

Я никогда не видел распасовщика с таким первым касанием, как у него.

Недавно сообщалось, что Тотти может вернуться в «Рому».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 10:44
Надо бы вручать несколько мячей!
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 10:02
ну, он не один такой
зато всякие модричи и кака получали его
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:01
Конечно заслуживал
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:44
Много осталось обделенных, на всех просто не хватило
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