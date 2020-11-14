Синиша Михайлович заявил, что Тотти заслуживал получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заявил, что бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заслуживал выиграть «Золотой мяч».
Баджо, Дель Пьеро, Манчини, Дзола... Тотти был более цельным игроком, чем любой из них. Он забил 250 голов и сделал более 1000 результативных передач. Глядя на тех, кто выиграл «Золотой мяч», бросается в глаза, что Тотти его не получал.
Я никогда не видел распасовщика с таким первым касанием, как у него.
Недавно сообщалось, что Тотти может вернуться в «Рому».
зато всякие модричи и кака получали его
зато всякие модричи и кака получали его