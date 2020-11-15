Галлахер: «Я счастлив в „Вест Бромвиче“ и рад постоянной игровой практике»

Полузащитник «Челси» , выступающий на правах аренды в «Вест Бромвиче», поделился мнением о своей карьере.

Я всегда буду выкладываться на 100 процентов, несмотря ни на что. Будь я в «Вест Бромвиче» или «Челси», я всегда буду выкладываться.

Я просто счастлив играть в Премьер-Лиге. Я очень счастлив в «Вест Бромвиче» и рад постоянной игровой практике. Я хорошо начал в «Вест Бромвиче», хотя результаты пока не складываются, так что мне просто нужно продолжать делать свое дело и оставаться последовательным. Будем надеяться, что результаты улучшатся.