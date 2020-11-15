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Галлахер: «Я счастлив в „Вест Бромвиче“ и рад постоянной игровой практике»

сегодня, 13:16

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер, выступающий на правах аренды в «Вест Бромвиче», поделился мнением о своей карьере.

Я всегда буду выкладываться на 100 процентов, несмотря ни на что. Будь я в «Вест Бромвиче» или «Челси», я всегда буду выкладываться.

Я просто счастлив играть в Премьер-Лиге. Я очень счастлив в «Вест Бромвиче» и рад постоянной игровой практике. Я хорошо начал в «Вест Бромвиче», хотя результаты пока не складываются, так что мне просто нужно продолжать делать свое дело и оставаться последовательным. Будем надеяться, что результаты улучшатся.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:23
Хочет играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:19
Вот и славно...
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